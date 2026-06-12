Οι Blink-182 και η επετειακή επανέκδοση του "Take Off Your Pants and Jacket"

Μπορεί το Enema of the State να είναι το best seller album των Blink-182, αλλά το Take Off Your Pants and Jacket είναι αυτό που συνδέεται με το απόγειό τους, ως το πρώτο punk rock άλμπουμ που έκανε ποτέ ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200. Ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν, να μπει και αυτό στη φετινή μακριά λίστα των επανεκδόσεων − είναι ήδη διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ έχει ξεκινήσει και η προ-πώληση για το διπλό βινύλιο.

To καλοκαίρι του 2001, το Take Off Your Pants and Jacket έσκασε με κρότο στην κορυφή, με τραγούδια όπως το "The Rock Show", το "First Date" και και το "Stay Together for the Kids", παίρνοντας μαζί του το αμερικάνικο κοινό στην post-grunge era. Η επανέκδοσή του έρχεται με τα 13 τραγούδια του αρχικού δίσκου, αλλά και με έξι bonus tracks που δεν είχαν ποτέ μέχρι σήμερα συγκεντρωθεί σε μία κυκλοφορία, ούτε ήταν διαθέσιμα στο streaming. Πρόκειται για τα "Time To Break Up", "Mother's Day", "What Went Wrong", "Fuck A Dog", "Don't Tell Me It's Over" και "When You Fucked Grandpa", τα οποία είχαν αρχικά κυκλοφορήσει ως hidden tracks σε 3 διαφορετικές εκδόσεις του άλμπουμ το 2001. Συνεπώς αυτή τη φορά, οι fans της μπάντας έχουν ένα full blast from the past στην πιο δημιουργική φάση του συγκροτήματος.

Για αυτούς που θα ανακαλύψουν τους Blink-182 σήμερα, κρατάμε τη μνήμη της Wikipedia ζωντανή και αναφέρουμε πως σχηματίστηκαν το 1992 στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, για να εξελιχθούν σε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της pop punk έκρηξης που κυριάρχησε στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές των 00s. Φλύαρες punk κιθάρες, νεανική ενέργεια, skater look, backwards cups και χιούμορ, άνοιξαν τον δρόμο σε μία ολόκληρη γενιά συγκροτημάτων που ακολούθησε το είδος.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά της μπάντας είναι το One More Time... του 2023, που υπέγραψε και την πολυαναμενόμενη επιστροφή του κιθαρίστα και τραγουδιστή Tom DeLonge δίπλα στους Mark Hoppus και Travis Barker, μετά την αποχώρησή του το 2015.



