Ο Morrissey δίνει update για την online πλαστοπροσωπία σε βάρος του

Τον Απρίλιο του 2025, ο solo artist και πρώην frontman των The Smiths ενημέρωσε το κοινό μέσα από την ιστοσελίδα του, Morrissey Central, ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του η εταιρία online προστασίας “The Web Sheriff”, επειδή είχε ανακαλύψει «μία online εκστρατεία απάτης, παραπληροφόρησης και δυσφήμησης, με στόχο τον Morrissey».

Το αρχικό post έκανε λόγο για μία από τις χειρότερες και πιο κακεντρεχείς περιπτώσεις που έχει δει εταιρία, η οποία έχει χρειαστεί να συνεργαστεί με τους Prince, Bob Dylan, Beyonce, Adele και Radiohead. «Η εκστρατεία κατά του Morrissey χαρακτηρίζεται από ψεύτικα websites, πλαστοπροσωπία στα social media και παρατεταμένη παρενόχληση σε διάφορα social media sites, τα οποία δεν είχε επισκεφθεί ποτέ ο ίδιος».

Σκοπός της ήταν να συσχετίσει τον καλλιτέχνη με ψευδή αφηγήματα, προκειμένου να καταστρέψει την καριέρα του. Και τώρα, έχουμε update για το τι έχει συμβεί, ενάμιση χρόνο μετά το συμβάν. «Πριν από 18 μήνες, το “The Web Sheriff” επικοινώνησε με τον πρώην μάνατζερ του Morrissey, Merck Mercuriadis για να τον ενημερώσει ότι 9, στο σύνολο, άνθρωποι υποδύονταν τον Morrissey, εκπροσωπώντας διαφορετικές πολιτικές ομάδες, ζητώντας ενεργά από τους fans να γίνουν μέλη».

Μία σημαντική αποκάλυψη είναι ότι ένα από εννιά πρόσωπα είχε ποστάρει 1800 μηνύματα, αφήνοντας σχόλια που ήταν επιβλαβή για την καριέρα και την προσωπικότητα του καλλιτέχνη, σχετίζεται με ένα από τα μέλη των The Smiths. Η ειρωνεία, δε, είναι ότι ο Morrissey ουδέποτε είχε στην κατοχή του smartphone, δεν είχε social media και δεν είχε μπει σε κάποιο πολιτικό κόμμα.

Ο μουσικός δεν έχει καταλήξει ποιο θα είναι το επόμενό του βήμα, εφόσον χρειάζεται να αναμιχθούν δύο νομικές εταιρίες, με το οικονομικό κόστος να υπερβαίνει τις δυνατότητές του. Για την ώρα, ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδεία του σε διάφορους ευρωπαϊκούς σταθμούς.