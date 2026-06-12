Οι hey, nothing ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "Hound"

Οι hey, nothing ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ Hound, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου μέσω των Music Soup και Interscope Records. Παράλληλα, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο single "Arteries", συνοδευόμενο από βιντεοκλίπ, καθώς και τις ημερομηνίες των νέων περιοδειών τους σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη.

Το Hound αποτελεί το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία και, σύμφωνα με τους ίδιους, λειτουργεί ως η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα αποτύπωση όσων έχουν ζήσει αλλά και όσων θέλουν να γίνουν στο μέλλον.

Η ιστορία των hey, nothing ξεκίνησε όταν οι Tyler Mabry και Harlow Phillips ήταν ακόμη μαθητές λυκείου. Το τραγούδι "i haunt ur dreams", που αρχικά δημιουργήθηκε σχεδόν ως αστείο μεταξύ φίλων, εξελίχθηκε απρόσμενα σε viral επιτυχία και άνοιξε τον δρόμο για μια ταχύτατη άνοδο. Πίσω όμως από αυτή τη διαδρομή υπήρχαν εμπειρίες απώλειας, ψυχικών δυσκολιών και εξάρτησης, θέματα που διαμόρφωσαν τον συναισθηματικό πυρήνα της μουσικής τους.

Η επιτυχία του "i haunt ur dreams" οδήγησε επίσης στη συνεργασία τους με τον Tommy Trautwein, ο οποίος έγινε συμπαραγωγός, συνεργάτης και μπασίστας του σχήματος. Ακολούθησαν εμφανίσεις δίπλα στους Cage The Elephant, καθώς και συμμετοχές σε μεγάλα φεστιβάλ όπως τα Lollapalooza, Bonnaroo και Austin City Limits Music Festival.

Μετά τα We're Starting To Look Like Each Other (2023), Maine (2024) και το περσινό concept EP 33°, οι hey, nothing ένιωσαν πως είχαν φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Όπως εξηγεί ο Phillips, μετά από χρόνια τραγουδιών βουτηγμένων στη θλίψη και την απώλεια, θέλησαν να προσεγγίσουν τις ίδιες εμπειρίες από διαφορετική οπτική γωνία.

«Στα είκοσί σου αρχίζεις να σκέφτεσαι περισσότερο τους γονείς σου και όσα πέρασαν», αναφέρει. «Σε αυτόν τον δίσκο θέλαμε να μιλήσουμε περισσότερο για την ευγνωμοσύνη και την εξέλιξη, παρά να μείνουμε μόνο στη θλίψη».

Ο ίδιος περιγράφει το Hound ως μια ιστορία ενηλικίωσης και αυτοπεποίθησης, ενώ ο Mabry το βλέπει ως το επόμενο κεφάλαιο μετά τα πρώτα, χαοτικά χρόνια περιοδειών και κυκλοφοριών.

Με επιρροές που εκτείνονται από τους Big Thief μέχρι τους Modern Baseball και τους Frightened Rabbit, οι hey, nothing συνεχίζουν να εξερευνούν την αγωνία της νεότητας, αυτή τη φορά όμως με περισσότερο φως από ό,τι σκοτάδι. Το Hound φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο μια νέα αρχή, αλλά και την πιο ώριμη δήλωση ταυτότητας της μέχρι τώρα πορείας τους.