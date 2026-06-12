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Ο Actress κυκλοφορεί το νέο single "Live By You"

Ο Darren J. Cunningham, γνωστός ως Actress, παρουσιάζει το νέο single "Live By You" μέσω της Ninja Tune, συνεχίζοντας μια δημιουργική περίοδο που τον βρίσκει ανάμεσα στην πειραματική ηλεκτρονική μουσική, τις καλλιτεχνικές συνεργασίες και τις αφηγήσεις χωρίς λόγια.

Avopolis Team

Ο Darren J. Cunningham, ο δημιουργός πίσω από το project Actress, κυκλοφόρησε το νέο του single "Live By You" μέσω της Ninja Tune.

Το κομμάτι φέρνει κοντά την ιδιαίτερη φωνητική προσέγγιση του Cunningham με τις χαρακτηριστικές παραγωγές και ενορχηστρώσεις του CASISDEAD, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που κινείται ανάμεσα στο αφαιρετικό ηλεκτρονικό τοπίο και την αστική αφήγηση.

Η κυκλοφορία έρχεται σε συνέχεια μιας ιδιαίτερα δημιουργικής περιόδου για τον Actress. Την περασμένη χρονιά συνεργάστηκε με την πεντάκις υποψήφια για Grammy συνθέτρια Suzanne Ciani για το Concrète Waves, μια πρωτοποριακή ζωντανή σύμπραξη που παρουσιάστηκε αρχικά στο Barbican Centre του Λονδίνου και στο Sónar της Βαρκελώνης. Οι ηχογραφήσεις των εμφανίσεων κυκλοφόρησαν αργότερα ψηφιακά και σε βινύλιο, inaugurating μια νέα σειρά της Werkdiscs αφιερωμένη σε αυτοσχεδιαστικούς μουσικούς διαλόγους μεταξύ σημαντικών μορφών της avant-garde.

Ο ίδιος ο Cunningham έχει περιγράψει στο παρελθόν το Actress ως μια «εικόνα» ή μια ιδέα μέσω της οποίας παρατηρεί τον κόσμο αλλά και τον εαυτό του. Οι συνθέσεις του συχνά ξεκινούν από ένα σύμβολο, μια στιγμή ή μια εικόνα, μετατρέποντας καθημερινές παρατηρήσεις σε αφηρημένες μουσικές αφηγήσεις. Από το σκοτεινό αστικό σύμπαν του Ghettoville μέχρι τις κινηματογραφικές υφές του Splazsh, το έργο του μοιάζει συχνά περισσότερο με λογοτεχνία χωρίς λέξεις παρά με συμβατική ηλεκτρονική μουσική.

Παράλληλα, μόλις την περασμένη εβδομάδα ο Actress συνεργάστηκε με τον εικαστικό καλλιτέχνη Filip Popik για το οπτικοακουστικό έργο GABBA, το οποίο κυκλοφόρησε μέσω της Werkdiscs και είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο YouTube.

Με το "Live By You", ο Actress συνεχίζει να επεκτείνει τα όρια της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, παραμένοντας μία από τις πιο ιδιαίτερες και απρόβλεπτες φωνές της βρετανικής avant-garde σκηνής.

 

 

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