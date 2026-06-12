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Ο Jon Spencer επιστρέφει με το νέο άλμπουμ "Songs Of Personal Loss And Protest"

Ο Jon Spencer κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ "Songs Of Personal Loss And Protest", έναν δίσκο γεννημένο μέσα από προσωπικές απώλειες και την αβεβαιότητα της εποχής, παραμένοντας πιστός στο εκρηκτικό μείγμα garage rock, μπλουζ και punk που τον καθιέρωσε.

Ο Jon Spencer επιστρέφει με το νέο άλμπουμ "Songs Of Personal Loss And Protest"
Φωτ.: Skyler Smith
Avopolis Team

Ο Jon Spencer μόλις κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ Songs Of Personal Loss And Protest, το οποίο κυκλοφορεί από τη Shove Records. Ο δίσκος έρχεται μετά το Sick Of Being Sick! του 2024 και ηχογραφήθηκε με την τωρινή του μπάντα, στην οποία συμμετέχουν οι Spider Bowman στα τύμπανα και Kendall Wind στο μπάσο, αμφότεροι μέλη των The Bobby Lees.

Πιστός στην ωμή και άμεση προσέγγισή του, ο Spencer παρουσιάζει δώδεκα νέα τραγούδια που κινούνται στα γνώριμα εδάφη του garage rock, του παραμορφωμένου μπλουζ και της ακατέργαστης punk ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος που συνεχίζει τη μακρά παράδοση των ηχητικών εκρήξεων που χαρακτήρισαν τη διαδρομή του από την εποχή των Jon Spencer Blues Explosion μέχρι σήμερα.

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, το Songs Of Personal Loss And Protest γεννήθηκε μέσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για τον μουσικό. Ο ίδιος περιγράφει τη δημιουργία του ως μια περίοδο «πνευματικής επανεκτίμησης», η οποία τροφοδοτήθηκε τόσο από προσωπικές απώλειες όσο και από το ασταθές παγκόσμιο κλίμα των τελευταίων ετών.

Με το νέο του έργο, ο Jon Spencer συνεχίζει να μετατρέπει την προσωπική αναστάτωση και την κοινωνική ανησυχία σε θορυβώδη, ηλεκτρισμένα τραγούδια, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι παραμένει μία από τις πιο ανήσυχες και ακατάβλητες μορφές του αμερικανικού underground rock.

 

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