Οι Duran Duran επιβίωσαν στη μουσική βιομηχανία γιατί μοιράζονται τα έσοδα ισότιμα

Ποιο είναι το μυστικό για να αντέξει μία μπάντα για τουλάχιστον 50 χρόνια; Σύμφωνα με τον Simon Le Bon, τον frontman των Duran Duran, η ισότιμη πληρωμή.

«Αγαπάμε ο ένας τον άλλο, μας αρέσει να δουλεύουμε μαζί. Βασιζόμαστε ο ένας στον άλλο για μουσικές ιδέες. Ακόμα και αν κάποιος δεν γράψει κάτι, θα πληρωθεί το ίδιο με τους άλλους. Έτσι, όλοι είναι χαρούμενοι και καταλήγει στο album το καλύτερο υλικό μας. Δεν υπάρχει καμία πικρία για τα οικονομικά και δεν ξέρω πόσες άλλες μπάντες το κάνουν αυτό», είπε ο Le Bon σε συνέντευξη που έδωσε στο ITV News.

Οι Duran Duran (John Taylor, Roger Taylor, Nick Rhodes και Simon Le Bon) έχουν πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια albums, έχουν κερδίσει Grammy και Brit Awards και έχουν μπει στο Rock and Roll Hall of Fame.

Πρόσφατα αποκάλυψαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στο φετινό Glastonbury γιατί η ώρα που τους προτάθηκε σήμαινε ότι δεν θα είναι στους headliners. «Θα το θέλαμε πολύ, αλλά δεν πρόκειται να παίξουμε κάτω από μία σκηνή στις 3 το μεσημέρι. Θέλουμε το σωστό slot, που είναι στα πρώτα ονόματα. Επομένως, θα απέχουμε». Ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και το 2023.

Το συγκρότημα, ωστόσο, θα ξεκινήσει την περιοδεία του στην Ευρώπη τον ερχόμενο φθινόπωρο, με σταθμούς σε Αγγλία, Σουηδία, Νορβηγία, Γαλλία και αλλού.