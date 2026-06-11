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Ο Roger Taylor των Queen παρουσιάζει το νέο τραγούδι "A Beautiful World"

Γραμμένο από τη σκοπιά ενός εξωγήινου που παρατηρεί τη Γη από το διάστημα, το νέο τραγούδι του Roger Taylor συνδυάζει ελπίδα και προβληματισμό, καθώς ο θρυλικός ντράμερ των Queen σχολιάζει την ομορφιά αλλά και τις αντιφάσεις του σύγχρονου κόσμου.

Roger Taylor
Avopolis Team

Ο Roger Taylor, ντράμερ και συνιδρυτής των Queen, παρουσίασε το νέο του τραγούδι "A Beautiful World", ένα κομμάτι που εξερευνά την ανθρώπινη κατάσταση μέσα από μια ασυνήθιστη αφηγηματική οπτική. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του σόλο άλμπουμ με τίτλο Violence Insane in a Beautiful World, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου από την Columbia Records. Πρόκειται για το έβδομο προσωπικό του άλμπουμ και το πρώτο μετά το Outsider του 2021.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, το τραγούδι είναι γραμμένο από τη σκοπιά ενός εξωγήινου που ταξιδεύει σε διαστημόπλοιο και περιφέρεται γύρω από τη Γη, θαυμάζοντας αρχικά την ομορφιά του πλανήτη.

«Το "A Beautiful World" είναι γραμμένο από τη σκοπιά ενός εξωγήινου σε ένα διαστημόπλοιο που βρίσκεται κυριολεκτικά σε τροχιά γύρω από τον κόσμο και σκέφτεται πόσο όμορφος είναι», αναφέρει ο Taylor. «Παρατηρώντας πιο προσεκτικά, βλέπει ότι υπάρχουν προβλήματα, μόλυνση, βία και όλες οι φρικαλεότητες που συμβαίνουν, αλλά και μια ολόκληρη λίστα από όλα τα υπέροχα πράγματα που υπάρχουν στη Γη».

Παρότι το τραγούδι διατηρεί έναν αισιόδοξο και ανθρωπιστικό πυρήνα, ο Taylor παραδέχεται ότι δεν συμμερίζεται ιδιαίτερη αισιοδοξία για την κατάσταση του κόσμου το 2026, ούτε για το σημερινό πολιτικό κλίμα στη Βρετανία.

Το "A Beautiful World" έρχεται να προστεθεί στη μακρά δημιουργική διαδρομή του Roger Taylor, ο οποίος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη μουσική ως μέσο σχολιασμού της εποχής, περισσότερο από πέντε δεκαετίες μετά την ίδρυση των Queen.

 

 

 

 

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