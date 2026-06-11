Οι μυστηριώδεις Angine de Poitrine απέκτησαν το δικό τους... imposter band

Οι Angine de Poitrine έχουν περάσει τους τελευταίους μήνες από την απόλυτη αφάνεια σε ένα από τα πιο απρόσμενα μουσικά φαινόμενα του 2026. Η εκρηκτική δημοτικότητά τους, που ξεκίνησε μετά τη viral εμφάνισή τους στο KEXP και ενισχύθηκε από την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ τους, Vol. II, φαίνεται πως συνοδεύεται πλέον και από ένα μάλλον αναπόφευκτο παράπλευρο αποτέλεσμα, δηλαδή την εμφάνιση των πρώτων μιμητών τους.

Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύματα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου υποστηρίζοντας ότι μια ψεύτικη εκδοχή του καναδικού ντουέτου πραγματοποιεί εμφανίσεις στη Ρωσία, φορώντας σχεδόν πανομοιότυπες στολές και υιοθετώντας ολόκληρη την οπτική ταυτότητα του συγκροτήματος. Η ιστορία ξεκίνησε από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να καταγράφει μια εμφάνιση σε μπαρ της Μόσχας, με τους μουσικούς να παρουσιάζονται ως Angine de Poitrine. Σύμφωνα με τον Sam Murdock, art director και στενό συνεργάτη της μπάντας, οι συγκεκριμένοι μουσικοί χρησιμοποιούσαν τα κοστούμια και το όνομα του συγκροτήματος χωρίς να διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για το αυθεντικό σχήμα.

Ο Murdock συνέδεσε το περιστατικό με το ευρύτερο κύμα εμπορικής εκμετάλλευσης που έχει ακολουθήσει την ξαφνική επιτυχία της μπάντας, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη εντοπιστεί χιλιάδες απομιμήσεις προϊόντων με το λογότυπο και την αισθητική των Angine de Poitrine στο διαδίκτυο. Το γεγονός ότι το συγκρότημα διατηρεί την ανωνυμία του πίσω από μάσκες και περίτεχνα κοστούμια καθιστά θεωρητικά ευκολότερη την αναπαραγωγή της εικόνας του από τρίτους, κάτι που ιστορικά έχει συμβεί και με άλλα σχήματα ή καλλιτέχνες που βασίζονται σε έντονα σκηνικά προσωπεία.

Ωστόσο, η υπόθεση αποδείχθηκε λίγο πιο περίπλοκη από όσο φαινόταν αρχικά. Νεότερο ρεπορτάζ του Stereogum αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ότι υπάρχει οργανωμένο «ψεύτικο» συγκρότημα που περιοδεύει στη Ρωσία, παρουσιάζοντας νέες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν πιθανότατα ένα μεμονωμένο χιουμοριστικό happening. Παράλληλα, παραμένει ασαφές αν οι μουσικοί που εμφανίζονται στα σχετικά βίντεο είναι οι ίδιοι με αυτούς στους οποίους αναφερόταν ο Murdock. Κάποιοι μάλιστα φέρονται να αυτοαποκαλέστηκαν «Urin de Potrin», ένα λογοπαίγνιο που υποδηλώνει περισσότερο παρωδία παρά ουσιαστική προσπάθεια εξαπάτησης του κοινού.

Οι Angine de Poitrine σχηματίστηκαν στο Σαγκενέ του Κεμπέκ από τους παιδικούς φίλους Khn και Klek de Poitrine και έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της χρονιάς. Η μουσική τους συνδυάζει math rock, progressive rock, punk και μικροτονικές επιρροές, ενώ η εικόνα τους βασίζεται σε εξωγήινες φιγούρες με χειροποίητες μάσκες από papier-mâché και χαρακτηριστικά πουά κοστούμια. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του Vol. I το 2024 και γνώρισε διεθνή αναγνώριση το 2026, όταν βίντεο ζωντανής εμφάνισής του συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η εκρηκτική τους άνοδος έχει τροφοδοτήσει και μία ακόμη θεωρία που κυκλοφορεί έντονα στα μουσικά φόρουμ και στα κοινωνικά δίκτυα. Αρκετοί ακροατές υποστηρίζουν ότι πίσω από τις μάσκες κρύβονται μέλη των King Gizzard & The Lizard Wizard ή άτομα από τον ευρύτερο κύκλο της αυστραλιανής μπάντας. Η θεωρία βασίζεται κυρίως στην κοινή αγάπη για τα μικροτονικά κουρδίσματα, στις σύνθετες ρυθμικές δομές και σε ορισμένες αισθητικές συγγένειες μεταξύ των δύο σχημάτων. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα ουσιαστικό στοιχείο που να στηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς, ενώ οι ίδιοι οι Angine de Poitrine έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι προέρχονται από τη σκηνή του Κεμπέκ και ότι το πρότζεκτ αποτελεί προϊόν μιας πολυετούς δημιουργικής συνεργασίας των δύο μελών του. Παρ' όλα αυτά, η ανωνυμία τους εξακολουθεί να τροφοδοτεί εικασίες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον μύθο γύρω από ένα από τα πιο αλλόκοτα και γοητευτικά συγκροτήματα της σύγχρονης εναλλακτικής μουσικής.