Ryuichi Sakamoto: Κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία του σπουδαίου μουσικού της ηλεκτρονικής

Η αυτοβιογραφία του Ryuichi Sakamoto, «νονού της ηλεκτρονικής μουσικής», θα κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου από την HarperVia. Ο σπουδαίος μουσικός, συνθέτης και ακτιβιστής κατάφερε να την ολοκληρώσει πριν φύγει από τη ζωή, το 2023, στα 71 του χρόνια.

«Μεταφρασμένη από τα ιαπωνικά στα αγγλικά από τον Sam Bett, και έχοντας την πλήρη στήριξη και συνεργασία από την οικογένεια και την ομάδα management του Sakamoto», δήλωσε η HarperVia για την αυτοβιογραφία “Music Sets You Free: A Memoir”.

Πρόκειται για τη μετάφραση δύο αυτοβιογραφιών του Sakamoto, με σκοπό να μάθουμε τα πάντα για τη ζωή. Από την πρώτη φορά που άγγιξε πιάνο και την εξέλιξή του σε παγκόσμιο pop star, μέχρι τις μετέπειτα σκέψεις του σε θέματα θνητότητας και μουσικής και τις πολλαπλές θεραπείες και επεμβάσεις για τον καρκίνο.

«Μία υπέροχα γραμμένη ωδή στην τέχνη, τη ζωή και τον ήχο, η αυτοβιογραφία “Music Sets You Free” αποτελεί ένα δώρο διαρκείας από ένα πραγματικά σπουδαίο μουσικό».

Αφότου ίδρυσε την πρωτοποριακή ηλεκτρονική μπάντα “Yellow Magic Orchestra”, συνέχισε την καριέρα του συνθέτοντας υπέροχες μουσικές για ταινίες. Μερικές εξ αυτών, το “The Last Emperor”, “Merry Christmas”, “Mr. Lawrence” και “The Revenant”.

Όταν έφυγε από τη ζωή το 2023, το NME έγραψε: «Με το πέρασμα των δεκαετιών, δεν σταμάτησε να συναρπάζεται με την pop μουσική, τεστάροντας την αντοχή της δομής της, μέσα από διαφορετικές μεθόδους χρήσης της μουσικής, εμπνεόμενος ακόμα και από την κλασική μουσική. Η είδηση του θανάτου του μας έκανε να αναρωτηθούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει ποτέ άλλος Ryuichi Sakamoto».

Στο μεταξύ, οι εκπρόσωποι της περιουσίας του συμμετείχαν πέρυσι στην εκστρατεία “No Music For Genocide” αφαιρώντας τη δυνατότητα του streaming της μουσικής του στο Ισραήλ. Ήταν ένα πολιτιστικό μποϊκοτάζ- απάντηση στη γενοκτονία της Γάζας από καλλιτέχνες, όπως οι Massive Attack, οι Fontaines D.C., οι Kneecap, Primal Scream, Bjork, IDLES και πολλοί ακόμη.