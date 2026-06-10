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Έρχεται νέο άλμπουμ του Bonobo με τίτλο "Distance In Static"

Ο Simon Green ανακοινώνει το πρώτο του άλμπουμ μετά το "Fragments" του 2022, παρουσιάζοντας το νέο single "Me and You" και αποκαλύπτοντας ένα ολοκαίνουργιο live show που θα κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο.

Bonobo
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Ο Bonobo, κατά κόσμον Simon Green, επιστρέφει με το νέο του άλμπουμ Distance In Static, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου μέσω της Ninja Tune. Η ανακοίνωση συνοδεύεται από το νέο single "Me and You", ένα κομμάτι με έντονο club χαρακτήρα που έχει ήδη δοκιμαστεί στις πρόσφατες DJ εμφανίσεις του σε Λονδίνο και Παρίσι, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον από το κοινό.

Παράλληλα, ο Green αποκάλυψε και ένα ολοκαίνουργιο Bonobo Live show, σχεδιασμένο από τον Pierre Claude, γνωστό για τη δουλειά του με τους Air, Gesaffelstein, Phoenix και Caroline Polachek. Η νέα παραγωγή θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο με μια μεγάλη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική.

Το Distance In Static βρίσκει τον Bonobo να συνεργάζεται με ένα εντυπωσιακό σύνολο καλλιτεχνών, ανάμεσά τους οι Arooj Aftab, Joy Crookes, Nilüfer Yanya, Ichiko Aoba, Nicole Miglis των Hundred Waters και η Aanya Martin. Οι στίχοι του δίσκου εναλλάσσονται ανάμεσα στα αγγλικά, τα ουρντού και τα ιαπωνικά, ενώ παραδοσιακά ιρανικά samples και ηχογραφήσεις guzheng συνυπάρχουν με τις χαρακτηριστικές ηλεκτρονικές υφές του Bonobo.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις του κόσμου, από το Λος Άντζελες και το Τόκιο μέχρι το Λονδίνο, με σημαντικό μέρος του δίσκου να ολοκληρώνεται στο θρυλικό Broken Arrow Ranch του Neil Young στην Καλιφόρνια.

Το Distance In Static έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή πορεία άνω των 25 ετών για τον Bonobo, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Με άλμπουμ όπως τα Migration και Fragments να φτάνουν στο Top 5 των βρετανικών charts, περισσότερους από 900.000 δίσκους σε πωλήσεις, δισεκατομμύρια streams και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Erykah Badu και ο Damon Albarn, ο Simon Green συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της ηλεκτρονικής μουσικής με κάθε νέα κυκλοφορία.

 

 

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