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Ο Jack White μόλις κυκλοφόρησε το «ωμό, ξέφρενο και τραχύ» νέο album του

Το "Frozen Charlotte" είναι γεγονός, αν και έγινε under the radar, και έχουμε ένα ακόμη νέο single.

Κλέλια Φατούρου

Το 7o album του Jack White είναι γεγονός, απλώς αποφάσισε να μην το κάνει θέμα και να μην το δημοσιοποιήσει, έτσι όπως έκανε και με το No Name, το 2024. Τώρα έχουμε όνομα και ημερομηνία αποστολής του, μέσα από pre order. To Frozen Charlotte είναι πλέον διαθέσιμο στο Third Man webstore, με τις αποστολές να ξεκινούν από τις 10 Ιουλίου.

Έχουμε ήδη πάρει μία γεύση από τα tracks “G.O.D And The Broken Ribs” και “Derecho Domenico”. Η νέα άφιξη είναι το “Dollar Bill” και αν και ο White κράτησε σιγή ιχθύος, η περιγραφή του προϊόντος στο site, τα λέει όλα.

«Το Frozen Charlotte, το 7o studio album του Jack White, δείχνει τον Rock and Roll Famer στα καλύτερά του, με μία εκπληκτική μπάντα (τον Patrick Keeler στα drums, τον Dominic Davis στο μπάσο, τον Bobby Emmett στα πλήκτρα, η συνεργασία των οποίων είναι καυτή και ακολουθεί μετά από μία περιοδεία με τρομερά performances. Αντί να επαναπαυθούν σε μία πολύ καλή δουλειά, μπήκαν αμέσως στο στούντιο και δημιούργησαν το Frozen Charlotte».

To album ηχογραφήθηκε στο Third Man’s Studio στο Νάσβιλ, που ανήκει στον ίδιο τον White και «κουβαλά την ίδια ωμή, ξέφρενη και τραχιά ενέργεια με το No Name», δίνοντας rock and roll στιγμές στους παλιούς και ορκισμένους fans, αφήνοντας όμως χώρο και στους καινούριους, που αγαπούν τον πρώην τραγουδιστή (και δημιουργό) των White Stripes.

Αυτή την περίοδο, ο Jack White εκθέτει την τέχνη του στο Damien Hirst’s Newport Street Gallery στο Λονδίνο, με τη μεγάλη του περιοδεία σε Ευρώπη και Αμερική να ξεκινά στις 12 Ιουνίου και να ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο.

 

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Ο Jack White μόλις κυκλοφόρησε το «ωμό, ξέφρενο και τραχύ» νέο album του

Το "Frozen Charlotte" είναι γεγονός, αν και έγινε under the radar, και έχουμε ένα ακόμη νέο single.

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