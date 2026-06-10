Ο Thomas Bangalter των Daft Punk επέστρεψε στα decks με ένα DJ set γεμάτο Aphex Twin, Burial και Boards Of Canada

Ο Thomas Bangalter, το ένα από τα δύο μέλη των θρυλικών Daft Punk, πραγματοποίησε μια νέα σπάνια εμφάνιση πίσω από τα decks, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του ανεξάρτητου διαδικτυακού σταθμού The Lot Radio στη Νέα Υόρκη. Η ηχογράφηση του 75λεπτου DJ set δόθηκε πλέον στη δημοσιότητα, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις σημερινές μουσικές του αναζητήσεις.

Η επιλογή των κομματιών κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικής, πειραματικής και κινηματογραφικής μουσικής, περιλαμβάνοντας δημιουργούς όπως οι Aphex Twin, Tangerine Dream, Sonic Youth, John Carpenter, Flying Lotus, Iannis Xenakis, Burial, Boards Of Canada, Oklou, Nala Sinephro και τον Richie Hawtin μέσα από το εμβληματικό του alias Plastikman.

Ο Bangalter δεν περιορίστηκε μόνο σε μουσική άλλων καλλιτεχνών. Κατά τη διάρκεια του set παρουσίασε και δικό του υλικό, συμπεριλαμβανομένου ενός αποσπάσματος από τη μουσική που συνέθεσε για το μπαλέτο Mirage, καθώς και ενός νέου remix βασισμένου στο ορχηστρικό του άλμπουμ Mythologies του 2023.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται σε μια περίοδο σταδιακής επιστροφής του Bangalter στις DJ εμφανίσεις. Τον περασμένο Οκτώβριο είχε βρεθεί ξανά πίσω από τα decks για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, συμμετέχοντας σε ένα πολυσυζητημένο set στο Παρίσι μαζί με τους Fred again.., Busy P και Erol Alkan. Λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε ακόμη μία εμφάνιση, αυτή τη φορά με τον Fred again.. στο Alexandra Palace του Λονδίνου.

Για τους φίλους των Daft Punk αλλά και της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής γενικότερα, το DJ set του Bangalter στο The Lot Radio αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία να ακούσουν τις επιρροές, τις εμμονές και τις σημερινές αναζητήσεις ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς των τελευταίων τριών δεκαετιών.