Πληροφορίες

Οι Interpol επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και το πρώτο δείγμα από το "This Mirror Weighs a Ton"

Τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, οι Interpol ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "This Mirror Weighs a Ton", παρουσιάζοντας δύο νέα τραγούδια και διευρύνοντας τον σκοτεινό ηχητικό τους κόσμο με έγχορδα, ξύλινα πνευστά και πειραματικές ενορχηστρώσεις.

Interpol
Avopolis Team

Οι Interpol ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου νέου τους άλμπουμ This Mirror Weighs a Ton, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου και αποτελεί την πρώτη τους δουλειά έπειτα από τέσσερα χρόνια, καθώς και το ντεμπούτο τους για τη Partisan Records.

Για την ηχογράφηση του δίσκου, το συγκρότημα επέστρεψε στο Lower East Side του Μανχάταν, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, συνεργαζόμενο με τον παραγωγό Andrew Wyatt και τον καταξιωμένο μίξερ David Fridmann. Το αποτέλεσμα φαίνεται να επεκτείνει τη γνώριμη σκοτεινή αισθητική των Interpol, ενσωματώνοντας έγχορδα, ξύλινα πνευστά και στοιχεία πειραματικού ηχητικού σχεδιασμού.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα τα δύο πρώτα κομμάτια του δίσκου, το ομώνυμο "This Mirror Weighs a Ton" και το "See Out Loud". Το πρώτο κινείται σε πιο ατμοσφαιρικά και υποβλητικά μονοπάτια, με παραμορφωμένες μπασογραμμές και φασματικές φωνητικές υφές, ενώ το δεύτερο θυμίζει περισσότερο την κλασική, νυχτερινή ένταση που χαρακτήρισε τα πρώτα χρόνια της μπάντας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο "See Out Loud" ακούγονται φωνητικά από τον κιθαρίστα Daniel Kessler, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά το "PDA" από το εμβληματικό ντεμπούτο Turn On The Bright Lights του 2002.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ φιλοξενεί έργο της Addie Wagenknecht από τη μόνιμη συλλογή του Whitney Museum of American Art, ενισχύοντας τη θεματική της ενδοσκόπησης και της συναισθηματικής έντασης που διατρέχει τον δίσκο.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας για τους Interpol, οι οποίοι πρόσφατα εμφανίστηκαν μπροστά σε περισσότερους από 200.000 θεατές στο Μεξικό και παρουσίασαν νέο υλικό στο Coachella. Τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσει μεγάλη περιοδεία σε Βόρεια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, ενώ στο τέλος της χρονιάς θα πραγματοποιήσουν κοινή arena περιοδεία με τους Bloc Party.

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Ryuichi Sakamoto: Κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία του σπουδαίου μουσικού της ηλεκτρονικής

Ryuichi Sakamoto: Κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία του σπουδαίου μουσικού της ηλεκτρονικής

Η πλούσια ζωή ενός μουσικού, από την πρώτη του επαφή με το πιάνο, έως τις θεραπείες για τον...
Bonobo

Έρχεται νέο άλμπουμ του Bonobo με τίτλο "Distance In Static"

Ο Simon Green ανακοινώνει το πρώτο του άλμπουμ μετά το "Fragments" του 2022, παρουσιάζοντας το νέο single...
Ο Jack White μόλις κυκλοφόρησε το «ωμό, ξέφρενο και τραχύ» νέο album του

Ο Jack White μόλις κυκλοφόρησε το «ωμό, ξέφρενο και τραχύ» νέο album του

Το "Frozen Charlotte" είναι γεγονός, αν και έγινε under the radar, και έχουμε ένα ακόμη νέο single.

Featured

Ryuichi Sakamoto: Κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία του σπουδαίου μουσικού της ηλεκτρονικής

Ryuichi Sakamoto: Κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία του σπουδαίου μουσικού της ηλεκτρονικής

Η πλούσια ζωή ενός μουσικού, από την πρώτη του επαφή με το πιάνο, έως τις θεραπείες για τον...
Vince Staples – Cry Baby

Vince Staples – Cry Baby

Μέσα σε μια ταραγμένη πολιτικά περίοδο για τις ΗΠΑ, ο Vince Staples κυκλοφορεί τον πιο...
Uli Jon Roth

Uli Jon Roth στο Gagarin: Ένα ταξίδι πίσω στο "Virgin Killer" και πέρα από αυτό

Πενήντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ των Scorpions, ο Uli Jon Roth...

Best of Network