Οι Interpol επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και το πρώτο δείγμα από το "This Mirror Weighs a Ton"

Οι Interpol ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου νέου τους άλμπουμ This Mirror Weighs a Ton, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου και αποτελεί την πρώτη τους δουλειά έπειτα από τέσσερα χρόνια, καθώς και το ντεμπούτο τους για τη Partisan Records.

Για την ηχογράφηση του δίσκου, το συγκρότημα επέστρεψε στο Lower East Side του Μανχάταν, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, συνεργαζόμενο με τον παραγωγό Andrew Wyatt και τον καταξιωμένο μίξερ David Fridmann. Το αποτέλεσμα φαίνεται να επεκτείνει τη γνώριμη σκοτεινή αισθητική των Interpol, ενσωματώνοντας έγχορδα, ξύλινα πνευστά και στοιχεία πειραματικού ηχητικού σχεδιασμού.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα τα δύο πρώτα κομμάτια του δίσκου, το ομώνυμο "This Mirror Weighs a Ton" και το "See Out Loud". Το πρώτο κινείται σε πιο ατμοσφαιρικά και υποβλητικά μονοπάτια, με παραμορφωμένες μπασογραμμές και φασματικές φωνητικές υφές, ενώ το δεύτερο θυμίζει περισσότερο την κλασική, νυχτερινή ένταση που χαρακτήρισε τα πρώτα χρόνια της μπάντας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο "See Out Loud" ακούγονται φωνητικά από τον κιθαρίστα Daniel Kessler, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά το "PDA" από το εμβληματικό ντεμπούτο Turn On The Bright Lights του 2002.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ φιλοξενεί έργο της Addie Wagenknecht από τη μόνιμη συλλογή του Whitney Museum of American Art, ενισχύοντας τη θεματική της ενδοσκόπησης και της συναισθηματικής έντασης που διατρέχει τον δίσκο.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας για τους Interpol, οι οποίοι πρόσφατα εμφανίστηκαν μπροστά σε περισσότερους από 200.000 θεατές στο Μεξικό και παρουσίασαν νέο υλικό στο Coachella. Τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσει μεγάλη περιοδεία σε Βόρεια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, ενώ στο τέλος της χρονιάς θα πραγματοποιήσουν κοινή arena περιοδεία με τους Bloc Party.