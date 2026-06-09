Παλαιστίνιος ακτιβιστής άνοιξε τους Gorillaz στο Primavera για να στείλει το πιο ηχηρό μήνυμα

Οι Gorillaz εντυπωσίασαν το κοινό του Primavera με το setlist των 20 τραγουδιών αλλά δεν ήταν αυτό το πιο δυνατό σημείο της βραδιάς.

Στην τελευταία βραδιά του φεστιβάλ της Βαρκελώνης, οι Gorillaz έπαιξαν μπροστά σε 71.000 θεατές. Πριν ξεκινήσουν, ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Arab Barghouti ανέβηκε στη σκηνή για να υπενθυμίσει ότι η τέχνη και η πολιτική είναι έννοιες αλληλένδετες.

«Ο πατέρας μου είναι ένας από τους 10.000 Παλαιστίνιους φυλακισμένους που κρατούνται από το Ισραήλ, αλλά για εκατομμύρια Παλαιστίνιους εκπροσωπεί αυτό που δεν μπορεί να φυλακίσει το Ισραήλ: την ελπίδα» ακούστηκε από τη σκηνή του Primavera.

«Ελπίζω ότι τα παιδιά της Παλαιστίνης θα μεγαλώσουν με ειρήνη. Η ελευθερία κέρδισε στη Νότια Αφρική, την Ιρλανδία και την Αλγερία, επειδή άνθρωποι σαν εσάς αρνήθηκαν να κοιτάξουν αλλού και να παραδώσουν τα όπλα. Συνεχίστε λοιπόν να αγωνίζεστε για την Παλαιστίνη, για τη Γάζα και για τη δικαιοσύνη».

Gorillaz were introduced at Primavera Sound by Aarab Barghouti, a Palestinian activist and son of imprisoned Palestinian political leader Marwan Barghouti.



📸: reddit pic.twitter.com/nj0KoCT7Ko June 7, 2026

Ο πατέρας του Arab, που είναι ο Παλαιστίνιος πολιτικός ηγέτης Marwan Barghouti, εκτίει 5 φορές ισόβια σε ισραηλινή φυλακή και έχει υποστεί σοβαρή σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση. Το κοινό, ενωμένο, φώναζε “Free Free Palestine” και ο Barghouti ευχαρίστησε τους Gorillaz για το βήμα που του δόθηκε. «Υποδεχθείτε τους Gorillaz» και αυτό ήταν το καλύτερο opening act που έχουμε δει.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Gorillaz δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους στην Παλαιστίνη. Την περασμένη χρονιά, ο Damon Albarn συμμετείχε στη συναυλία Together for Palestine του Brian Eno ενώ έχει πει σε συνέντευξή του ότι «Αν έχω μία ελπίδα να είμαι χρήσιμος στον οποιονδήποτε, είναι δίνοντας βήμα στους ανθρώπους».