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Οι Soft Cell ανακοινώνουν το τελευταίο τους άλμπουμ "Danceteria"

Το θρυλικό synth-pop ντουέτο αποχαιρετά οριστικά τη δισκογραφία με το "Danceteria", έναν δίσκο αφιερωμένο στη Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας του '80 και στη μνήμη του Dave Ball, που έφυγε από τη ζωή το 2025.

Soft Cell
Avopolis Team

Οι Soft Cell ανακοίνωσαν το έκτο και τελευταίο άλμπουμ της καριέρας τους με τίτλο Danceteria, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου μέσω της Republic Of Music.

Ο δίσκος σηματοδοτεί το οριστικό κύκνειο άσμα του εμβληματικού synth-pop σχήματος, μετά τον θάνατο του πολυοργανίστα, συνθέτη και παραγωγού Dave Ball την περασμένη χρονιά. Ο τίτλος του άλμπουμ παραπέμπει στο θρυλικό κλαμπ Danceteria της Νέας Υόρκης, έναν χώρο που συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορία των Soft Cell την περίοδο που ηχογραφούσαν το ντεμπούτο τους, Non-Stop Erotic Cabaret, στις αρχές της δεκαετίας του '80.

Ο Marc Almond χαρακτήρισε το Danceteria ως «ένα ερωτικό γράμμα προς τη Νέα Υόρκη των αρχών του '80», θυμίζοντας ότι η πόλη όπου ηχογράφησαν τα τρία πρώτα τους άλμπουμ διαμόρφωσε βαθιά τόσο την καλλιτεχνική όσο και την προσωπική τους πορεία.

«Για να τιμήσουμε εκείνη την περίοδο, θεωρήσαμε πως ήταν ο πιο ταιριαστός τρόπος να αποχαιρετήσουμε τον Dave Ball και να ολοκληρώσουμε την ιστορία των Soft Cell», δήλωσε ο Almond, προσθέτοντας πως δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν νέες ηχογραφήσεις του συγκροτήματος χωρίς τον επί δεκαετίες συνοδοιπόρο του.

«Δεν μπορούν να υπάρξουν άλλοι δίσκοι των Soft Cell χωρίς τον Dave. Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Ο Dave Ball ήταν το μισό των Soft Cell και, πέρα από τις ζωντανές εμφανίσεις, δεν μπορώ να γράψω τραγούδια των Soft Cell χωρίς εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα και το ομώνυμο κομμάτι "Danceteria", προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το έργο που κλείνει οριστικά ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της synth-pop.

 

 

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