Οι Cure έχουν δύο έτοιμους δίσκους (και πώς να διαχειριστούμε τόση χαρά;)

16 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε για νέα μουσική των Cure και το 2019 μάς παρέδωσαν το ατμοσφαιρικό Songs of a Lost World, που «έσκισε» στα βρετανικά charts, ξεκίνησε μία περιοδεία και που (λανθασμένα) υποθέταμε ότι θα είναι το κύκνειο άσμα τους.

Ευτυχώς, ο Robert Smith διέψευσε κάθε εικασία και επιβεβαίωσε ότι δεν έρχεται ένα αλλά δύο albums. Ναι, σωστά διάβασες. «Είχαμε υλικό για τρία albums. To πρώτο κυκλοφόρησε το 2019 και το δεύτερο είναι σχεδόν έτοιμο, έτοιμο να σταλεί στη Universal», ανακοίνωσε στο BBC 6 Radio με τους fans να χοροπηδάμε από ευτυχία.

«Το τρίτο είναι λίγο περίεργο γιατί όλοι θα νομίζουν ότι προέκυψε από τη συνεργασία με την Olivia Rodrigo. Είναι αρκετά ανεβαστικό album. Δεν εννοώ ότι είναι σαν τη μουσική της Olivia, αλλά είναι αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου ως Cure Pop. Συγκριτικά με ό,τι έχω κάνει τα τελευταία χρόνια, έχει πολύ beat», συμπλήρωσε και εγώ έχω ανέβει στην καρέκλα του γραφείου μου.

Ο αμέσως επόμενος δίσκος θα κινείται σε παρόμοια σκοτεινά μονοπάτια του Songs of a Lost World και εξομολογείται ότι τον δυσκόλεψε πολύ συναισθηματικά. «Κατέληξα να τον φτιάξω στο σπίτι μου, γιατί έκανα συνέχεια λάθη. Εκείνη την περίοδο, είχαν πεθάνει αρκετά πρόσωπα από την οικογένειά μου και ήθελα να ερμηνεύσω τα τραγούδια με τέτοιο τρόπο ώστε να τα ακούσω και να τα ερωτευτώ».

Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ busy για τους Cure, με μία περιοδεία που ανακοινώθηκε πέρυσι και που θα κάνει στάση στην Αθήνα και το Release Festival, στις 15 Ιουλίου. Στο Primavera, παρουσίασε το νέο ντουέτο του με την 23χρονη Olivia Rodrigo, "What's Wrong With Me" ένα κομμάτι που θα μπει στον δικό της δίσκο, που κυκλοφορεί στις 12 Ιουνίου.