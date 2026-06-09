Μετά τον θάνατο, το update: Ο Ozzy Osbourne επιστρέφει ως AI

Ο Ozzy Osbourne μπορεί να έφυγε από τη ζωή, αλλά φαίνεται πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει ούτε τις συναυλίες, ούτε τις συνεντεύξεις, ούτε ενδεχομένως το merchandise. Τουλάχιστον αν κρίνουμε από το νέο σχέδιο της οικογένειας Osbourne να δημιουργήσει ένα AI avatar βασισμένο στο "ψηφιακό DNA" του Πρίγκιπα του Σκότους.

Η ανακοίνωση προκάλεσε τις αναμενόμενες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να κατηγορούν τη Sharon και τον Jack Osbourne ότι επιχειρούν να αρμέξουν ακόμη και την τελευταία σταγόνα από τον μύθο του Ozzy. Η απάντηση της Sharon ήταν περίπου στο ύφος «δεν χρειάζομαι τα λεφτά σας, ευχαριστώ πολύ». Όπως δήλωσε στο οικογενειακό podcast, η τεχνολογία προχωράει και λυπάται όσους δεν μπορούν να το αποδεχτούν. Ή, σε πιο ελεύθερη μετάφραση, «αν δεν σας αρέσει ο ψηφιακός Ozzy, κανείς δεν σας υποχρεώνει να αγοράσετε εισιτήριο για το metaverse».

Η ίδια επιμένει ότι ο Ozzy όχι μόνο δεν θα είχε αντίρρηση, αλλά πιθανότατα θα ενθουσιαζόταν με την ιδέα. Σύμφωνα με τη Sharon, ο σύζυγός της συνήθιζε να αναρωτιέται πόσο καιρό θα τον θυμούνται μετά τον θάνατό του. Η οικογένεια φαίνεται να βρήκε μια σύγχρονη απάντηση: για πάντα, αρκεί να υπάρχει αρκετός αποθηκευτικός χώρος στους servers.

Από την πλευρά του, ο Jack Osbourne ήταν εξίσου πρακτικός. «Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κάποιος άλλος», δήλωσε, διατυπώνοντας ίσως το πιο ειλικρινές μανιφέστο της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι, λέει, για να προσποιηθούν ότι ο Ozzy είναι ακόμη ζωντανός. Απλώς για να μην ξεχαστεί ποτέ. Γιατί κάποτε οι καλλιτέχνες άφηναν πίσω τους δίσκους, βιβλία και μνημεία. Σήμερα αφήνουν πίσω τους datasets.

Ο Ozzy πέθανε τον Ιούλιο του 2025, λίγες εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία του στο Μπέρμιγχαμ. Όμως, όπως φαίνεται, ακόμη και ο θάνατος δυσκολεύεται πλέον να ανταγωνιστεί τα terms and conditions μιας καλής ψηφιακής συνδρομής. Και κάπως έτσι, ο άνθρωπος που κάποτε τρόμαζε γονείς και τηλεοπτικούς λογοκριτές, ετοιμάζεται να αποκτήσει μια δεύτερη μεταθανάτια ζωή μέσα σε έναν αλγόριθμο. Ο Πρίγκιπας του Σκότους συναντά το cloud. Και η ιστορία της ροκ εισέρχεται σε μια εποχή όπου ακόμη και τα φαντάσματα χρειάζονται software updates.