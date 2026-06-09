Η Madonna παρουσίασε στο Tribeca το "Confessions II – The Film" λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ

Η Madonna επέστρεψε στο προσκήνιο με μια εντυπωσιακή κινηματογραφική παρουσίαση στο Tribeca Film Festival, όπου έκανε πρεμιέρα το Confessions II – The Film, ένα 14λεπτο οπτικοακουστικό έργο που συνοδεύει το επερχόμενο άλμπουμ της Confessions II, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Το φιλμ, σε σκηνοθεσία του δημιουργικού διδύμου Torso (David Toro και Solomon Chase), ακολουθεί τη Madonna σε ένα σουρεαλιστικό disco σύμπαν που αντλεί έμπνευση από τη μυθολογία γύρω από την άνοδό της στη μετα-γουορχολική Νέα Υόρκη. Στην ταινία, η "βασίλισσα της ποπ" καταδιώκεται από μια ομάδα μασκοφόρων φωτογράφων-βαμπίρ, μια προφανή αναφορά στους παπαράτσι που την ακολουθούν εδώ και δεκαετίες.

Η παραγωγή συνοδεύεται από έξι τραγούδια του νέου άλμπουμ και ισορροπεί ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, με τη Madonna να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Everything begins with consciousness», ανατρέποντας συμβολικά το διάσημο «Let's get unconscious, honey» από το Bedtime Story του 1994.

Στο φιλμ εμφανίζονται επίσης οι Benedict Cumberbatch, Gwendoline Christie, Odessa A'zion, καθώς και η Julia Garner, η οποία έχει επιλεγεί εδώ και χρόνια για να ενσαρκώσει τη Madonna στο πολυσυζητημένο βιογραφικό φιλμ που παραμένει στα σκαριά. Παρούσα είναι και η Sabrina Carpenter, συνεργάτιδα της Madonna στο πρώτο single του νέου δίσκου, "Bring Your Love".

Οι αναφορές στη μακρά καριέρα της είναι συνεχείς, με ηχητικά και οπτικά νεύματα στα "Lucky Star", "Into The Groove", "Deeper And Deeper" και "Hung Up", ενώ το τμήμα που συνοδεύει το νέο τραγούδι "Danceteria" ξεχειλίζει από cameo εμφανίσεις και εσωτερικά αστεία για όσους γνωρίζουν την ιστορία της καλλιτέχνιδας στη Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας του '80.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε ένα Tribeca Film Festival που φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης λόγω της ένταξης της πλήρως AI-generated ταινίας Dream of Violets στο πρόγραμμά του. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Madonna παρέδωσε ένα έργο που, είτε χρησιμοποιεί είτε όχι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης σε ορισμένα σημεία του, υπενθυμίζει τη διαχρονική σχέση της με την καινοτομία και τη διαρκή της ανάγκη να επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στη μουσική, την εικόνα και την ποπ κουλτούρα.

Το Confessions II – The Film μοιάζει σαν να θέλει να λειτουργήσει ως μια συμπυκνωμένη οπτική αφήγηση που επιχειρεί να παρουσιάσει το νέο άλμπουμ ως ενιαίο έργο, σε μια εποχή όπου η προσοχή του κοινού έχει μετατοπιστεί από τα κλασικά βίντεο στα σύντομα clips των κοινωνικών δικτύων. Και η Madonna, όπως τόσες φορές στο παρελθόν, φαίνεται να επιλέγει να απαντήσει σε αυτή τη συνθήκη όχι ακολουθώντας την, αλλά δημιουργώντας κάτι εντελώς δικό της.