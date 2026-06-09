Ο Μike D των Beastie Boys κυκλοφορεί το πρώτο solo άλμπουμ μετά από 40 χρόνια καριέρας

Ο Mike D επιβεβαίωσε την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ με τίτλο Thank You, σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική περίοδο για τον θρυλικό μουσικό, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες μπάντες στην ιστορία της hip hop μουσικής.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Mike D προετοίμαζε το έδαφος για την ανακοίνωση του δίσκου, καθώς στα τέλη του προηγούμενου μήνα κυκλοφόρησε το single «Switch D», ενώ ακολούθησαν οι πρώτες προσωπικές του εμφανίσεις στην Ευρώπη. Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες παρουσίασε νέο υλικό από το Thank You σε συναυλίες στο North Shields και το Λονδίνο, πριν συνεχίσει την περιοδεία του σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων και το Primavera Sound Porto που πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Mike D έδωσε στη δημοσιότητα και το δεύτερο δείγμα του επερχόμενου άλμπουμ, το τραγούδι «True Colors», ενώ ανακοίνωσε ότι ο νέος δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου. Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ που παρουσιάζει ύστερα από δεκαπέντε χρόνια.

Σε δήλωσή του αναφέρθηκε στη διαδικασία δημιουργίας του δίσκου, τονίζοντας ότι η παραγωγή της μουσικής αυτής αποτέλεσε μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία, καθώς συνεργάστηκε με ανθρώπους που αγαπά και εκτιμά βαθιά μέσα από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική τους σχέση. Παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία το άλμπουμ να προσφέρει χαρά στο κοινό, επισημαίνοντας ότι κυκλοφορεί σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η τέχνη, τα συναισθήματα, η συμπόνια, η ενσυναίσθηση και η ισότητα συχνά υποτιμώνται.

Η ιδέα για το Thank You γεννήθηκε μέσα από ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο προσωπικό στούντιο του Mike D μαζί με τους γιους του, Skyler και Davis. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, οι πρώτες αυτές συναντήσεις λειτούργησαν ως μια σειρά πειραματικών συνεδριών χωρίς πίεση και αυστηρούς στόχους, γεγονός που επέτρεψε στην καλλιτεχνική διαδικασία να εξελιχθεί με φυσικό τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής του άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε σε διαφορετικές τοποθεσίες, ο Mike D συνεργάστηκε με τους Carter Lang, Jared Solomon, Ging, Jason Lader, Eddie Ruscha και Tyran Donaldson, ενώ για το οπτικό κομμάτι του πρότζεκτ συμμετείχαν οι Can Can Press, Thad Higa και Charles Deroyan.

Ο Mike D, κατά κόσμον Michael Diamond, αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ιδρυτικό μέλος των Beastie Boys, του συγκροτήματος που σχημάτισε μαζί με τους Adam “MCA” Yauch και Adam “Ad-Rock” Horovitz και το οποίο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της hip hop από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα. Οι Beastie Boys κατέκτησαν τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία μέσα από δίσκους όπως τα Licensed to Ill (1986), Paul’s Boutique (1989), Check Your Head (1992), Ill Communication (1994), Hello Nasty (1998), To the 5 Boroughs (2004), The Mix-Up (2007) και Hot Sauce Committee Part Two (2011), συνδυάζοντας στοιχεία hip hop, punk, funk και alternative rock σε έναν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο ήχο. Το συγκρότημα εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2012 και παραμένει σημείο αναφοράς για πολλές γενιές μουσικών.

Η πλήρης λίστα των τραγουδιών του Thank You έχει ως εξής:

• Switch Up

• What We Got

• True Colors

• That’s Right

• Secrets Pt. I

• Secrets Pt. II

• I Don’t Care

• Make It Stop

• Crypto

• Here We Are

• Back To Start

• It’s Time

• Thank You