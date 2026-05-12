Ο Mike D των Beastie Boys κυκλοφόρησε το πρώτο solo single της καριέρας του

Το “Switch Up”, που συνυπογράφουν παραγωγικά οι γιοι του Skyler και Davis Diamond, σηματοδοτεί την πρώτη νέα μουσική από μέλος των Beastie Boys εδώ και 15 χρόνια.

Mike D
Avopolis Team

Ο Mike D έκανε ένα απρόσμενο comeback με το “Switch Up”, το πρώτο επίσημο solo single της πορείας του και την πρώτη δουλειά που βγαίνει από έναν Beastie μετά το Hot Sauce Committee Part Two του 2011, το τελευταίο studio album του θρυλικού νεοϋορκέζικου τρίο.

Το κομμάτι γεννήθηκε ως πείραμα στο home studio του Mike D, κατά τη διάρκεια sessions με τους γιους του, Davis και Skyler Diamond, που δραστηριοποιούνται με το indie-dance project Very Nice Person. Μαζί με τον πολύ Carter Lang υπογράφουν και την παραγωγή του track.

Το “Switch Up” κινείται σε ένα πιο laid-back πεδίο, σε σχέση με τα νευρικά sample collage των Beastie Boys. Είναι μία drum ’n’ bass, με μελωδικές μπασογραμμές, synth bleeps, θορυβώδεις κιθάρες και ατμοσφαιρικά έγχορδα. Ένα κομμάτι που ακούγεται σαν ένα χαλαρό studio jam ανάμεσα σε δυο γενιές μουσικών με κοινές αναφορές στην old-school hip hop και την indie dance αισθητική.

Λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία του single, ο Mike D εμφανίστηκε ως surprise guest σε live των Very Nice Person, ερμηνεύοντας μαζί τους κλασικά κομμάτια των Beastie Boys όπως τα “Looking Down the Barrel of a Gun” και “So What’cha Want”.

Μετά τον θάνατο του Adam Yauch το 2012, οι Beastie Boys δεν επέστρεψαν ποτέ στο studio ή τη σκηνή, όμως συνέχισαν να χτίζουν τον μύθο τους μέσα από επανεκδόσεις σε βινύλια, greatest hits, το ντοκιμαντέρ του Spike Jonze, ακόμη και με τη μετονομασία της ιστορικής γωνίας Ludlow και Rivington στη Νέα Υόρκη (από το cover του Pauls Boutique) σε “Beastie Boys Square”.

Ο Mike D εμφανίζεται σε μόλις τέσσερα μικρά gigs σε Ανατολική και Δυτική Ακτή μέσα στον Μάιο, ενώ στις 20 Ιουνίου θα εμφανιστεί στο Παρίσι ως headliner του μουσικού φεστιβάλ που συνοδεύει τη φετινή διοργάνωση του street art fair "Βeyond the Streets”.

 

Turner Cody and the Soldiers of Love – Out For Blood

