Οι Red Hot Chili Peppers πούλησαν τον κατάλογό τους έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων

Οι Red Hot Chili Peppers γίνονται το τελευταίο μεγάλο όνομα της μουσικής βιομηχανίας που "ρευστοποιεί" τον ηχογραφημένο κατάλογό του, ολοκληρώνοντας συμφωνία ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η συμφωνία πραγματοποιήθηκε με τη Warner Music Group, τη δισκογραφική στέγη του συγκροτήματος από το 1991, μέσω κοινοπραξίας με τη Bain Capital.

Ήδη από το 2025 υπήρχαν πληροφορίες πως η μπάντα αναζητούσε αγοραστή για το recorded catalogue της, ελπίζοντας σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να αγγίξει τα 350 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά, το deal έκλεισε στα 300 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως οι κατάλογοι legacy καλλιτεχνών έχουν μετατραπεί στο νέο χρηματιστήριο της μουσικής βιομηχανίας. Κάποτε οι rock stars πουλούσαν δίσκους· τώρα πουλάνε το ίδιο τους το παρελθόν σαν πολυτελές real estate σε αόρατους επενδυτές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Chili Peppers κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Το 2021 είχαν ήδη πουλήσει τα publishing δικαιώματά τους στη Hipgnosis Songs Fund (πλέον Recognition Music Group) έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο κατάλογός τους φέρεται να αποφέρει περίπου 26 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, κάτι που εξηγεί και το τεράστιο οικονομικό μέγεθος της νέας συμφωνίας.

Η μπάντα δεν έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ μετά τα "Unlimited Love" και "Return of the Dream Canteen" του 2022, τα οποία συνόδευσε με παγκόσμια stadium περιοδεία. Παρ’ όλα αυτά, ο Flea αποκάλυψε πρόσφατα πως το συγκρότημα δουλεύει ήδη πάνω σε νέο υλικό, ηχογραφώντας στο σπίτι του John Frusciante. Την ίδια στιγμή, ο Flea συνεχίζει την πρώτη του solo περιοδεία, έχοντας ήδη κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά το προσωπικό του άλμπουμ Honora.