Οι Country Joe & The Fish και το soundtrack της Αντικουλτούρας

Πριν από την αναρχική κοινωνική σάτιρα και το διαβόητο “Fish Cheer” (που επαναπροσδιορίστηκε ως “Fuck Cheer” στο φεστιβάλ του Woodstock), το ντεμπούτο άλμπουμ των Country Joe and The Fish αποκρυστάλλωσε όλα όσα είχε να προσφέρει η ακμάζουσα σκηνή της Δυτικής Ακτής τον Μάιο του 1967. Σε μια εποχή που σύγχρονοι όπως οι Grateful Dead και οι Jefferson Airplane εξακολουθούσαν να εξελίσσονται από τις φολκ-ροκ ρίζες τους, ο Country Joe και η παρέα του είχαν ένα όραμα – εμπνευσμένο εν μέρει και από τα ναρκωτικά. Το Electric Music For The Mind And Body ξεχώριζε τον ήδη από τον τίτλο του: Ετοιμαστείτε για μια εμπειρία. Σήμερα, αποτελεί ίσως την πιο ενδεδειγμένη εισαγωγή στην ψυχεδελική δεκαετία του '60.

Ο Country Joe (McDonald) ήταν ένας θρυλικός καλλιτέχνης agit-prop στην ακμή των φοιτητικών ταραχών στο Μπέρκλεϋ. Αν και οι απαρχές του ήταν πολιτικές, σύντομα ανακάλυψε τους χίπις και το LSD του Σαν Φρανσίσκο και κατάφερε να συνδυάσει την πολιτική του στάση με την οραματική μορφή της acid-rock. Ο McDonald βρέθηκε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή: στις πορείες διαμαρτυρίας για την ειρήνη που ξεκίνησαν το 1964 στο Μπέρκλεϊ, στην απέναντι πλευρά του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.

Γεννημένος από Εβραία μητέρα και κομμουνιστή πατέρα, ο McDonald μετακόμισε στο Μπέρκλεϊ το 1962 - μετά από μια τετραετή θητεία στους Πεζοναύτες - για να γίνει σαρκαστικός εκπρόσωπος του αντιπολεμικού κινήματος. Ήταν λαϊκός τραγουδιστής στο επάγγελμα και πολιτικός στην καρδιά. Το 1965, αυτός και ο ED Denson, συνιδρυτής μαζί με τον John Fahey της Takoma Records , ξεκίνησαν το Rag Baby, ένα περιοδικό που επικεντρώθηκε στη σκηνή της φολκ μουσικής σκηνής του Σαν Φρανσίσκο. Ο McDonald πρότεινε να κυκλοφορήσουν «τεύχη ομιλίας» του περιοδικού σε μορφή EP - ηχητικά ένθετα - κάτι που οδήγησε αυτόν και τον Barry Melton να συνιδρύσουν τους Country Joe and the Fish. Τα πρώτα τραγούδια του συγκροτήματος, “I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag”, “Superbird”, “Bass Strings”, “Thing Called Love” και “Section 43”, κυκλοφόρησαν μέσω αυτών των «τευχών ομιλίας» του Rag Baby. Το στυλ του συνδύαζε τη σαρκαστική διαμάχη, τα καυστικά σχόλια του Bob Dylan και τη σάτιρα των Fugs με τον χαρούμενο ήχο μιας λαϊκής μπάντας.

Οι Country Joe and the Fish σχηματίστηκεαν το 1965 και είχαν στην κλασική σύνθεσή τους, εκτός από τον McDonald, με τον δεκαοκτάχρονο θαύμα Barry Melton στην κιθάρα, τον David Cohen σε ένα από τα πρώτα όργανα Farfisa, τον μπασίστα Bruce Barthol και τον ντράμερ «Chicken» Hirsh. Τα Ψάρια (The Fish), στο Κόκκινο Βιβλίο του Μάο είναι οι επαναστάτες.

Ο αρχικός κιθαρίστας/οργανίστας τους David Bennet Cohen λέει για το πώς πήραν το όνομά τους:

«Ο Joe McDonald και ο ED [ο Eugene Denson, φίλος/μάνατζερ του συγκροτήματος] κάθονταν γύρω από το εξοχικό του ED στο Μπέρκλεϊ προσπαθώντας να σκεφτούν ένα όνομα για το συγκρότημα. Καθώς και οι δύο είχαν επαναστατικές τάσεις, ήθελαν ένα όνομα που να αντικατοπτρίζει την πολιτική τους θέση. Ξεφυλλίζοντας το Μικρό Κόκκινο Βιβλίο του Προέδρου Μάο Τσε Τουνγκ, ο ED βρήκε τη φράση “Ο επαναστάτης είναι ένα ψάρι που κολυμπάει στη θάλασσα των ανθρώπων»” Από αυτό προέκυψε το αρχικό όνομα που σκεφτεήκαμε για το γκρουπ, Country Mao & the Fish. Αλλά ο Joe είπε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση, καθώς η Αμερική δεν αναγνώριζε την Κόκκινη Κίνα. Έτσι, ο ED πρότεινε το Country Joe & the Fish, με τον «Joe» να είναι ο Ιωσήφ Στάλιν.

«Όταν έφτασα στην Καλιφόρνια το 1965 έπαιζα κιθάρα, κυρίως λαϊκά τραγούδια», συνεχίζει ο Cohen.

«Κανείς μας δεν ήταν επαγγελματίας μουσικός, εκτός ίσως από τον Dadid, ο οποίος ήρθε από τη Νέα Υόρκη. Ο [ντράμερ] Gary "Chicken" Hirsh ήταν κάπως επαγγελματίας, αλλά μόνο και μόνο επειδή ήταν μερικά χρόνια μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους από εμάς».

«Ήμασταν μια μπάντα με ρεπερτόριο, αλλά δεν παίζαμε με συμβατικό τρόπο», λέει ο Melton. «Κάναμε κάτι καινούργιο. Ακολουθήσαμε σκόπιμα ένα διαφορετικό μονοπάτι. Δεν ήταν σαν να το συζητούσαμε. Γεφυρώσαμε τη φολκ και την τζαζ με την μπλούγκρας, την κάντρι και τα μπλουζ. Ήταν μια αυτοσχεδιαστική φολκ μουσική, σαν αυτή που εκμεταλλεύτηκαν εμπορικά οι Grateful Dead. Όταν δημιουργείς κάτι καινούργιο, δεν μπορείς να δεχθείς κανένα πρότυπο κριτικής».

Το άλμπουμ Electric Music For Mind And Body (Vanguard, 1966), το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο μέρος αυτού του υλικού που έπαιζαν ήδη στο ρεπερτόριό τους, ήταν το μανιφέστο του επαναστατικού πνεύματος της εποχής. Αν και οι ίδιοι ήταν εντελώς ατάραχοι από την επιτυχία, οι Country Joe and The Fish έπαιζαν πάντα με ενθουσιασμό∙ λες και η Επανάσταση βρισκόταν προ τον Πυλών. Ενώ σύγχρονοι όπως ο Moby Grape ακουγόταν πάντα στα πρόθυρα της κατάρρευσης, το έμφυτο χάρισμα των The Fish στη σύνθεση τραγουδιών διασφάλιζε ότι τα πιασάρικα μελωδικά τους κομμάτια και οι ειρωνικοί στίχοι τους συνέδεαν τα πάντα, βρίσκοντας ένα κοινό του οποίου οι ζωές αντανακλούσαν στη μουσική της μπάντας. Όσον αφορά το ψυχεδελική ροκ, κάποιοι θα το προωθούσαν παραπέρα, ενώ άλλοι θα εξαντλούνταν με τις ηχητικές του δυνατότητες. Αλλά κανένας δεν θα αποτύπωνε τόσο έντονα τον Αντικουλτούρα ως τρόπο ζωής όσο οι Country Joe and The Fish με το Electric Music For The Mind And Body. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1967 και ουσιαστικό σύστησε στον κόσμο το ψυχεδελικό ροκ. Η σύντηξη ψυχεδελικής ροκ και στίχων με κοινωνική συνείδηση ​​ήταν ένας επιτυχημένος συνδυασμός που άγγιξε τις πιο ευαίσθητες χορδές.

Ο δίσκος έλαβε διθυραμβικές κριτικές. Οι Country Joe and The Fish παρακολούθησαν το άλμπουμ να φτάνει στο νούμερο τριάντα ένα στο αμερικανικό Billboard 200.

Συνεπές με τον τίτλο του, το εναρκτήριο κομμάτι, το “Flying High” καθοδηγείται από τις αποσπασματικές γραμμές κιθάρας του Barry Melton οι οποίες κατά κάποιο τρόπο ενισχύουν ένα συμπαγές groove ενώ ακολουθούν μια στραβή διαδρομή μέσα από την ιστορία που αφηγείται ο Joe για το πώς προσπάθησε να φτάσει στο αεροδρόμιο. Το «Not So Sweet Martha Lorraine», εν τω μεταξύ, είναι ένας μπλουζ θρήνος με τα χτυπήματα του David Cohen στο όργανο να παραμονεύουν το τραγούδι σαν να προσπαθούν να καταπιούν όλα τα ψυχότροπα στην κορυφή του ραφιού της ηρωίδας του.

Το “Death Sound Blues” παρουσιάζει τους Country Joe και The Fish να αναζητούν έμπνευση στα μπλουζ. Ομαλά, γίνονται μια συγκλονιστική μπάντα, απελευθερώνοντας ηλεκτρικά δωδεκάμετρα μπλουζ. Με φόντο μια αργή, ανακατεμένη ενορχήστρωση, όπου καυτές, κρυστάλλινες κιθάρες ενώνονται με το ρυθμικό τμήμα και τα shakers, ο Country Joe προσφέρει μια νωχελική, σπασμένη φωνή. Με τη σχέση του να τελειώνει, δεν ξέρει προς τα πού να στραφεί; Προστίθενται ηχώ και η αντήχηση, προσθέτοντας στο δράμα, το συναίσθημα και την σπαραγμό αυτής της ψυχεδελικής μπλουζ, η οποία είναι ένα από τα highlights του Electric Music For The Body and Mind.

Ψυχεδελικό, σουρεαλιστικό και μεγαλοπρεπές, αυτή είναι η τέλεια περιγραφή του “Porpoise Mouth”. Είναι ένα κομμάτι που ακούγεται σαν να θα εμπνέει την prog rock. Με φόντο μια ευρύχωρη ενορχήστρωση, πινελιές από όργανο και εκρήξεις από ντραμς συνοδεύουν τα φωνητικά του Country Joe. Ακούγεται σαν να ανήκει σε μια άλλη εποχή. Σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, όπου ο Country Joe ακούγεται σαν να είναι ένας μεσαιωνικός γελωτοποιός. Η δουλειά του είναι να διασκεδάζει την αυλή. Η προσθήκη του τσέμπαλου προσθέτει σε αυτό, πριν το κομμάτι αποκτήσει έναν σκοτεινό, μελαγχολικό ψυχεδελικό ήχο. Πριν από αυτό όμως, ήταν σαν ένα ταξίδι μέσα στους αιώνες, ευγενική προσφορά των Country Joe and The Fish.

Το “Section 43” είναι ένα επικό επτάλεπτο. Εδώ, μια ομάδα από πλήκτρα, κρυστάλλινες κιθάρες και το ρυθμικό section οδηγούν το κομμάτι προς την ψυχεδέλεια. Σκεπτικό, στοχαστικό και μελαγχολικό, είναι ένα κομμάτι στο οποίο χάνεσαι. Έχει μια μαγευτική χροιά που σε τραβάει. Σταδιακά, η ενορχήστρωση ξεδιπλώνεται, αποκαλύπτοντας τα μυστικά της. Εκρήξεις μπλουζ φυσαρμόνικας και ντραμς κλειδώνουν σε ένα groove, που μου θυμίζει τους Doors. Από εκεί και πέρα, το συγκρότημα ξεκινά ένα υπέροχο jam, πριν κατευθυνθεί προς την κατεύθυνση της πειραματικής μουσικής και της free jazz. Είναι θέμα αποφασιστικότητας να διευρύνει τα μουσικά όρια περισσότερο από ποτέ. Για να το πετύχει αυτό, η ροκ, η ψυχεδέλεια, ο πειραματισμός και η τζαζ συνδυάζονται δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό ποτ πουρί μουσικών επιρροών.

Στο “Super Bird” το γκρουπ αγριεύει. Σύντομα, τα μουσικά είδη συγχωνεύονται σε ένα και οι πολιτικοί στίχοι του Country Joe υψώνονται πάνω από την ενορχήστρωση. Ροκ, ψυχεδέλεια και ποπ από τη Δυτική Ακτή ενώνονται. Κουδουνίσματα, κιθάρες που τρίζουν, μπάσο που βράζει, τύμπανα και πλήκτρα συνοδεύουν τον Country Joe. Περπατάει με πάθος μέσα από το τραγούδι, η ερμηνεία του είναι παθιασμένη και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Αυτός και η υπόλοιπη μπάντα γίνονται μια ασταμάτητη μουσική δύναμη, δίνοντας μια από τις καλύτερες εμφανίσεις τους στο Electric Music For The Mind And Body. Το «Super Bird» είναι επίσης το πιο πολιτικό στο άλμπουμ, ένα ειρωνικό σχόλιο για τον Lyndon B. Johnson, υπό την προεδρία του οποίου ο πόλεμος του Βιετνάμ εξακολουθούσε να μαίνεται. «Ναι, θα τον κάνω να φάει λουλούδια/Ναι, θα τον κάνω να ρίξει οξύ», λένε οι στίχοι. Καλύτερο και από βόμβες, αυτό είναι σίγουρο.

Το “Sad And Lonely Times” έχει έναν χαρακτηριστικό μπλουζ-ροκ ήχο της δεκαετίας του '60. Μια φυσαρμόνικα, κρουστά και ένα ρυθμικό section με επικεφαλής τον μπάσο ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρέχουν το σκηνικό για τα τρυφερά, μελαγχολικά φωνητικά του Country Joe. Καθώς εκφωνεί τα εγκάρδια φωνητικά, οι κιθάρες της West Coast κουδουνίζουν και ηχούν. Αργότερα, προστίθενται αρμονίες, αποδεικνύοντας την τέλεια τελική πινελιά σε αυτό το αρκετά όμορφο, χαρούμενο τραγούδι.

Στο “Love”, ένα λανθασμένο ξεκίνημα υπονοεί την αναρχική αίσθηση του χιούμορ του συγκροτήματος. Τα φωνητικά του Joe κουράζονται στη σκέψη του πόση αγάπη αγωνίζεται να συγκρατήσει (και μήπως αυτό είναι ένα σκόπιμο νεύμα στην τότε φίλη του Janis Joplin στο στυλ τραγουδιού;). Είναι ένα σύντομο, μπλουζ κομμάτι που σβήνει πολύ γρήγορα, αλλά οι The Fish δεν ήταν ποτέ από αυτούς που το κούραζαν με τα μεγάλα τζαμαρίσματα ή τους αυτοσχεδιασμούς. Παρόλα αυτά, θα υπήρχε χώρος για περισσότερη κιθάρα σαν τα θραύσματα που πετάει ο Barry Melton στο τέλος.

Ο δυσοίωνος ήχος που παράγει το όργανο φτιάχνει την ατμόσφαιρα στο “Bass Strings”, ηχώ κιθάρας γεμίζει σαν εισβολέας από άλλη διάσταση, και το εύθραυστο φαλτσέτο του Joe McDonald: Το “Bass Strings” είναι η κατάρρευση - αν, όντως, μπορέσεις ποτέ να επιστρέψεις. Ξεπλύνετε το μυαλό σας στη θάλασσα, στεγνώστε στην έρημο... κάντε ό,τι χρειάζεται… Όμως το απόκοσμα ψιθυριστό ρεφρέν του κλεισίματος - «LSDLSDLSD» - αφήνει μια ανησυχητική αίσθηση ότι αυτό δεν θα είναι εύκολο...

Το “Grace” συνιστά αναμφισβήτητα την πιο φιλόδοξη μουσική στιγμή στο άλμπουμ, βρίσκει τα φωνητικά του McDonald's να εναλλάσσονται τυλιγμένα σε ένα ηχητικό τοπίο υφασμένο από κουδούνια ανέμου, θρηνητική κιθάρα και θυελλώδη κρουστά. Γραμμένο προς τιμήν της υπέροχης Grace Slick των Jefferson Airplane,το «Grace» κλείνει το άλμπουμ με μια ταιριαστά αιθέρια νότα.

Πιο λαϊκοί από τον Dylan και πιο μουσικοί από τους Fugs, οι Country Joe and the Fish βρήκαν τη σωστή ισορροπία μεταξύ πολιτικής και μουσικής με το άλμπουμ που ακολούθησε: I Feel Like I'm Fixin To Die (Vanguard, 1967). Σε αυτό, οι ενορχηστρώσεις είναι πιο εκλεπτυσμένες (με άφθονα ηχητικά εφέ και άτυπα όργανα κατανεμημένα ανάμεσα στα grooves) και ο ήχος είναι πιο καθαρός. Το ομώνυμο κομμάτι, και ακόμη περισσότερο η ασέβεια του "Fish Cheer", είναι ένα από τα διαχρονικά παραδείγματα πολιτικού τραγουδιού, με στόχο προφανώς το Βιετνάμ, και επίσης η καλύτερη εισαγωγή στο έργο αυτών των γελωτοποιών/ακροβατών της ροκ.

Το 1968, ο McDonald συμμετείχε στις διαμαρτυρίες του Σικάγο. Την επόμενη χρονιά θριάμβευσε στο Woodstock. Επίσης, το 1969 συνελήφθη επειδή χαιρετούσε το κοινό με τον συνηθισμένο του τρόπο ("FUCK"). Οι πολιτικές του πεποιθήσεις κυριαρχούσαν πλέον και η μουσική του μαράζωνε μετά από μερικά μέτρια άλμπουμ με πολιτικά τραγούδια.

Ο McDonald επέστρεψε απότομα στις ρίζες του σε μια εποχή που όλοι έκαναν το ίδιο. Τα αποτελέσματα ήταν τα καλά άλμπουμ Together (Vanguard, 1968) και Here We Go Again (Vanguard, 1969).

Το άλμπουμ Thinking Of Woody Guthrie (Vanguard, 1969) επανέλαβε δέκα τραγούδια του μεγάλου πατέρα του τραγουδιού της διαμαρτυρίας, προσαρμοσμένα όμως στο στυλ της κάντρι του Νάσβιλ. Οι τελευταίες πολιτικές επιδρομές του McDonald βρίσκονται στο άλμπουμ War War War (Vanguard, 1971), σε τραγούδια όπως το “Man From Athabaska” και το “The Call”.

Ο McDonald συνέχισε να κυκλοφορεί μια σειρά από μη εντυπωσιακά άλμπουμ μέχρι και τη δεκαετία του '80.

Παρόλα αυτά, παρέμεινε πάντα ενεργός πολιτικά. Ξεκίνησε να συνεργάζεται με την Greenpeace και προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε μια εκδήλωση στη Βρετανική Κολομβία που αφορούσε το πλοίο Rainbow Warrior. Αφού γνώρισε τον Ζακ Κουστώ και έμαθε για τις ετήσιες δολοφονίες νεογέννητων φώκιας, έγραψε το τραγούδι «Blood on The Ice», το οποίο αργότερα ηχογράφησε στο άλμπουμ του Goodbye Blues. Η μουσική του εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ του 2015 How to Save the World σχετικά με την προέλευση της Greenpeace.

Το 2005, ο McDonald συμμετείχε σε μια μεγαλύτερη διαμαρτυρία κατά των προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Arnold Schwarzenegger, στο Καπιτώλιο της Πολιτείας. Το 2005 συμμετείχε ενεργά στις διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στο Ιράκ. Η μακροχρόνια δέσμευσή του στους βετεράνους του Βιετνάμ και στο κίνημα ειρήνης ήταν εμφανής σε όλη την καριέρα του και παραμένει μέρος της κληρονομιάς του.

Σε συνέντευξη που δόθηκε το 1974, McDonald υποστήριξε:

«Σχεδόν μόνοι μας επηρεάσαμε την ποπ μουσική τόσο πολιτικά όσο και κοινωνικά, δημιουργήσαμε ένα είδος ειρωνικής σχέσης με τη μουσική και το κοινό, μια αίσθηση ελαφρότητας και βαρύτητας, ένα μείγμα και των δύο».

Ή όπως έγραψε ο μουσικοκριτικός Richie Unterberger για το Electric Music: «Συνολικά, η έντονη, ιδεαλιστική γεύση του εκλεκτικού τους ήχου το έχει κάνει κάτι περισσότερο από ένα κομμάτι εποχής».

Ο Country Joe έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτη, σε ηλικία 84 ετών. Οι Αμερικανοί έχουν ένα ρητό για περιπτώσεις σαν κι αυτόν: They Don't Make 'Em Like These Anymore.