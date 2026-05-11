Bahamadia στο πικάπ, κομπρεσέρ στον δρόμο και η Αθήνα να βουίζει ακόμα στο ίδιο BPM

Άλλη μια μέρα στο σύνολο εκατομμυρίων κτισμάτων που αποτελούν τον οικισμό Αττική και που έτσι τελικά όλη αυτή η γνώση, η αισθητική και τα μυαλά που δεν είναι πάντα σκεπτόμενα συγκεντρώθηκαν εδώ παράγοντας παιδεία εντός και εκτός των δρόμων. Παραστάσεις να έχουμε είναι κάπως σημαντικό αλλά δεν είναι τίποτα αν δεν έχουμε ενσυνείδηση ως προς τους δίπλα μας. Και στην περίπτωση της Αθήνας όλοι και όλα είναι πολύ δίπλα μας. Η παρούσα παράγραφος δεν αποτελεί γκρίνια ούτε κάποιο είδους statement που δηλώνει σοφία, δεν είναι μια εξυπνάδα της στιγμής παρά μόνο κάτι σαν συνειδητοποίηση ζώντας ανάμεσα από εκατοντάδες διαφορετικούς ανθρώπους με άλλους τρόπους και μεθόδους και γνώμη για αυτή την ατέρμονη συγκατοίκηση που μόνο πυκνή δεν είναι.

Οι πρωινοί μας δίσκοι δεν είναι παρά ένα κομμάτι του τεράστιου κολάζ ήχων που ξεκινούν από το σπίτι και καταλήγουν έξω από αυτό και στην παρούσα χρονική στιγμή το έξω μου είναι αυτό που λέμε busy. Διαλέγω κάτι κλασικό για να εναρμονιστώ με το αστικό τοπίο, πράγμα που σημαίνει hip hop απ τας Αμερικάς και ας κατοικώ Νότια Προάστεια. Εκείνο το soulful hip hop που θα βρείς όλα αυτά τα υπέροχα samples που σίγουρα έχεις ξανά ακούσει κάπου γιατί μετά από αυτόν το δίσκο που είναι πρωτοπόρος έχουν γίνει γνωστά αλλά και έχουν ξαναπαίξει ιδίως σε κατηγορίες όπως αυτή που πρεσβεύει το καλό - ποιοτικό hip hop των Mos Def, A Tribe Called Quest, Q Tip, Erykah Badu και πάει λέγοντας. Σήμερα στο πικάπ το υπέροχο Kollage από την φανταστική Bahamadia που το έκανε καλύτερα και πριν απ όλους χωρίς τύψεις.

Κάποιοι το λένε jazzy hip hop και ιδίως στην εποχή του Spotify που οι ghost producers θερίζουν και που τα δικαιώματα είναι το μόνο εμπόδιο στην τέχνη. Ας μην κρυβόμαστε, έτσι μάθαμε το hip hop και είναι κάπως ξένο να ακούμε πια νέες παραγωγές με παιγμένη μουσική, να θυμίζει samples από πίσω επειδή είναι αδύνατο να έχουμε samples πια. Αυτό είναι γκρίνια και θα το παραδεχτώ γιατί άλλωστε τι θα ήταν το Shook Ones PT.2 χωρίς αυτό το διαβολικό μπασοπιανάκι sample από κάτω; Έτσι και στην περίπτωση του Kollage όλα λειτουργούν τόσο smooth αφού τα samples είναι τόσο καλά διαλεγμένα. Μια era που δίδαξε ότι ήρθε μετά. Το έτος 1996 με legendary producers στο πηδάλιο: Dj Premier, Guru, The Roots και πάει λέγοντας. Philadelphia Boom Bap για τον ζεστό Μάη που ακολουθεί και έχει οικοδομές και έργα στους δρόμους να μας κυνηγούν.