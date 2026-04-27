Ένα παιδικό βινύλιο του Κυριάκου Σφέτσα και μια ανάμνηση που επιμένει

Ξημερώματα Δευτέρας, καφές ζεστός για να λειτουργήσει το μυαλό και μερικά πάνω κάτω από δωμάτιο σε δωμάτιο για να έρθει το σώμα σε κατάσταση έτοιμο να ανταπεξέλθει σε ότι του ζητηθεί και αυτή την εβδομάδα. Λίγο πριν μπούμε στον πολυπόθητο Μάη και αρχίσουμε να γράφουμε για τις ερινύες του καλοκαιριού που και φέτος θα μας βάλουν σε άναρχη τροχιά. Τούτη εδώ η στήλη λειτουργεί αρκετά με γνώμονα το τι θα πιάσει το χέρι μου απο ράφια που έχουν καιρό να ξεβολευτούν και γι αυτό και πολλές φορές από την μια στην άλλη, οι διαφορές είναι εμφανής με γυμνό μάτι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε απανωτές ακροάσεις στο απίθανο υλικό του πρωτοπόρου Κυριάκου Σφέτσα μετά τον άτυχο χαμό του. Έτσι μπήκα βαθιά σε όλη του την δισκογραφία με αγάπη ξανά θέλοντας να τον ξανατιμήσω στο μυαλό μου με αγάπη και σεβασμό. Και όχι μόνο σαν μουσικό αλλά και σαν συντοπίτη που έχει κάνει πολλά για την πατρίδα μας. Βλέπεις, ίδιο νησί, ίδιο χωριό.

Έτσι την Τρίτη 28.4 στις 17:00 θα διαλέξω από αγαπημένους μου δίσκους από την πορεία ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, που ξεχώρισε για τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει τον ηλεκτρονικό αναλογικό ήχο με την ευρωπαϊκή τζαζ και την παραδοσιακή μουσική της χώρας μας, αλλά και της ευρύτερης Μεσογείου, για μια ώρα στο μηνιαίο μου ραδιοφωνικό ραντεβού στο Stegi Radio. Από τον Όξινο Δρόμο με την Κατερίνα Γώγου και τα δύο Greek Fusion Orchestra που με χαρά κυκλοφόρησε ο Αδαμάντιος της Teranga Beat από εκείνες τις μπομπίνες που έκρυβε στο κατώι του στο χωριό μέχρι τα Soundtrack που έκανε και το περιβόητο Smog που ποτέ δεν θα ξεχάσω πόσο χάρηκε που είδε μπροστά του στην τελευταία μας συνάντηση. «Που το βρήκες εσύ αυτό;». «Είναι από τα χρόνια μου στην Γαλλία, πειραματισμοί». Και όταν του ζήτησα να μου υπογράψει κάτι να έχω πήγε να το κάνει εκεί, που να ξέρει ο άνθρωπος τα κολλήματα των συλλεκτών που προσπαθούν να τα διατηρήσουν όλα σαν καινούργια. Κάλος στον εγκέφαλο παιδί μου, μόνο που αυτός ο κάλος είναι που μας κρατάει ζωντανούς και μας κάνει κατα κάποιο τρόπο ρακοσυλλέκτες της ιστορίας, ικανούς να διατηρήσουμε κομμάτια της στον χρόνο.

Αυτή την εβδομάδα δεν θα προσπαθήσω να σας το παίξω έξυπνος αλλά αφού μπορείτε να ακούσετε όλους τους δίσκους του υπέροχου Σφέτσα από εδώ και από εκεί αλλά και στην εκπομπή μου, διάλεξα κάτι που είχα καιρό και που καμία διάσταση δεν πήρε πάρα μόνο στο μυαλό μου που λειτουργεί με το φίλτρο του συλλέκτη "Τα έχω όλα από αυτόν τον καλλιτέχνη". Μόνο που τώρα έχω και δικαιολογία να τα μαζεύω όλα αυτά τα παιδικά βινύλια απο μουσικούς που εκτιμώ, όντας πατέρας του λόγου μου. Ένας θεός ξέρει αν θα καταφέρω ποτέ να της τα παίξω αλλά στο μυαλό μου είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό μάλλον έχει σημασία. Κρίμα να μην μπορώ να τον ρωτήσω λεπτομέρειες για τον εν λόγω δίσκο καθότι ο Γιαννίκος πάντα έκανε κυκλοφορίες που ποτέ δεν μπορούσες να είσαι σίγουρος για πολλά πράγματα αλλά ναι, είναι γεγονός πως ο Σφέτσας το 1985 κυκλοφόρησε μουσική για παιδιά από το label της United.

Πρόκειται για το Αλεπομαζώματα - Παιδική Παράσταση Για Μικρούς Και Μεγάλους από τη εταιρία Τηλεπικοινωνιών που όσο και να το έψαξα δεν βρήκα καμία πληροφορία δυστυχώς αλλά αγοράστηκε για να μπεί στο ράφι με όλους τους δίσκους του και να που τώρα μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξει και στο πικαπ. Προς έκπληξη μου βέβαια ανακάλυψα πως πέρα από διάφορους ηθοποιούς, συμμετέχει ο αγαπημένος Χρήστος Τσάγκας (Φωτογραφία, Παραγγελιά) και η παράσταση επάγεται στο Παλκοσένικο (κάτι που μαρτυράει η κασέτα μόνο) που ηταν μια καλλιτεχνική, μη κερδοσκοπική εταιρία και που λειτούργησε ανελλιπώς σαν ελεύθερος θίασος κι ένα χρόνο και σαν ημικρατικό Θέατρο Στερεάς Ελλάδας. Επίσης από το 1981 ο θίασος ασχολείται και ερευνά το Αρχαίο Δράμα και από το 1985 απέκτησε τη μόνιμη στέγη του, το θέατρο Κνωσός διαβάζουμε στο Wikipedia. Βέβαια τα Αλεπομαζώματα δεν αναφέρονται καν στην μακροσκελή λίστα των παραστάσεων τους.

Τώρα, όσον αφορα την μουσική που υπάρχει εδώ είναι μόνο από ένα πιάνο που μαρτυρά την πρωτόλεια μορφή παιδικής παράστασης των Αλεπομαζωμάτων. Αυτή είναι και η ομορφιά σε αυτήν εδώ την σχεδόν private κυκλοφορία που λίγοι πήραν είδηση και που πέρασε έτσι στα κλεφτά. Ο δίσκος έπαιξε όλος από την αρχή ως το τέλος με εμένα να έχω μεταφερθεί σε κόσμους πιο αγνούς όπως αυτών των ζώων και κάπως έτσι, πιο ανθρώπινα, ξεκίνησε άλλη μια εβδομάδα στην πόλη αναπολώντας το χωριό, την φύση και τις αλεπούδες που συχνά πυκνά συναντάμε στις στροφής ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας από την χώρα της Λευκάδας από το χωριό και πίσω. Τεράστιος Κυριάκος Σφέτσας (29/09/1945 - 21/04/2026).