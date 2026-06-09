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Κατηγορία: DIGGIN

Άκης Δαούτης – Into The Light: Ένας ελληνικός μύθος

Πριν η ελληνική ηλεκτρονική μουσική αποκτήσει ταυτότητα, το "Into The Light" του Άκη Δαούτη είχε ήδη χαρτογραφήσει ένα ολόκληρο ηχητικό σύμπαν.

Άκης Δαούτης – Into The Light
Ζώης Χαλκιόπουλος

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Patti Smith

Το Into the Light του Akis είναι ένας απο τους πιο σημαντικούς δίσκους για τα 90s στον συγκεκριμένο ήχο αν συνυπολογίσουμε ότι κατα κάποιο τρόπο κατάφερε να συνδιάσει το καλά στυλιζαρισμένο 80s New Age με την πιο άτακτη ηλεκτρονική μουσική προσέγγιση των 90s. Κι κάπως έτσι να σας περιγράψω γιατί τόσα χρόνια στήλης δεν έγραψα ποτέ γι αυτόν τον απίθανο δίσκο που μόνο μοναδικό δεν τον λες μέσα στην ατελείωτη θάλασσα της Ελληνικής δισκογραφίας. Ας πουμε πως κάπως δεν ήξερα αν ήθελα να τον ακουμπήσω, ιδίως μετά τις κυκλοφορίες της Into the Light Records του Ηλία Πίτσιου που έστρεψε τα φώτα πάνω του και πολύ καλά έκανε. Μιλάμε για έναν από τους πιο αξιοσημείωτους μουσικούς σε τούτη εδώ την λιλιπούτεια χώρα. Όχι μόνο για το μουσικό του ύφος αλλά και για το ήθος που κουβαλούσε προσωπικά ο ίδιος. Είχα την χαρά να τον βλέπω και στην Λευκάδα τα Καλοκαίρια αφου παραθέριζε εκεί κάθε χρόνο. Έτσι πάντα είχα στο νού ότι η μουσική του προλόγιζε τις πρώτες ζεστές μέρες του χρόνου.

Το Into the Light κυκλοφόρησε από την Music Box, συνέχεια της φανταστικής Pan Vox απο τα 60s και κατάφερε να προλογίσει μια ολόκληρη σκηνή ηλεκτρονικής μουσικής που μόλις είχε αρχίσει να συμβαίνει με διαφορά φάσης από το Ηνωμένο βασίλειο αλλά το αναφέρω αυτό γιατί υπήρξε συνδετικός κρίκος των ηλεκτρονικών από τα 80s του Κατσούλη και του Πετσετάκη και των νεωτέρων που δραστηριοποιήθηκαν στα 90s όπως οι Στέρεο Νόβα και o Coti. Πέρα λοιπόν από το υπέροχο ''Space, Time And Beyond'' αλλά και το ομώνυμο ''Into the Light'' που προσφέρουν άπλετη abstractίλα και killer ατμόσφαιρες και τα ''Illusion'' , ''Voyage'', ;''Images'' αλλά και ''Healer''  συμπληρώνουν έναν μεγάλο ηλεκτρονικό New Age ambient δίσκο άξιο αναφοράς που καλά κρατεί την φήμη του ακόμα και σε. μουσικόφιλους του εξωτερικού, για να μην αναφερθώ και στο βινύλιο που ακόμα και σήμερα συγκαταλέγεται στα Holy Grails για να αποκτήσει κάποιος αφού και σπάνιος είναι αλλά και ακριβός. Η έκδοση - κυκλοφορία της Into the Light Records αφορούσε τον δίσκο αλλά και εξτρά κομμάτια του Άκη Δαούτη. 

 

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