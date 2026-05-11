Donovan: Sunshine Superman

Ο Donovan αντιπροσώπευε την πεμπτουσία των χίπικων ιδανικών. Οι γλυκές, βουκολικές μπαλάντες του ανακαλούσαν έναν κόσμο ειρήνης και αγάπης, κοινοτήτων στο δάσος. Ο Σκωτσέζος τραγουδοποιός αντιπροσώπευε για τη βρετανική νεολαία της δεκαετίας του 1960 την πεμπτουσία των ιδανικών των χίπις. Το ευγενικό, ποιμενικό του στυλ αντανακλούσε τα ιδανικά της ειρήνης και της αγάπης. Τα πειράματά του με την ανατολίτικη μουσική αντικατόπτριζαν τη γοητεία των χίπις για τις ανατολικές θρησκείες. Τα πειράματά του με την ανατολίτικη μουσική και την τζαζ, κυρίως στο Sunshine Superman (1966), προηγήθηκαν της acid-rock και του progressive.

Πρώτα από όλα όμως, ο Donovan ήθελε να είναι το βρετανικό alter-ego του Dylan: Εκείνος ήταν ο ρεαλιστής, ο Donovan ήταν ο ονειροπόλος. Ο Dylan ανήκε σε μια ιστορική περίοδο, ο Donovan ζούσε σε μια υπερβατική Εδέμ. Ο Dylan ήταν ο οραματιστής προφήτης, ο Donovan ήταν ένας ταπεινός μοναχός. Η καριέρα του, ωστόσο, ακολούθησε σχεδόν βήμα προς βήμα την πορεία του Dylan, από τις καθαρά ακουστικές αρχές μέχρι την ηλεκτρική φάση και στη συνέχεια την καταφυγή στην country.

Ο Donovan Leitch γεννήθηκε στις 10 Μαΐου 1946 κοντά στη Γλασκώβη, αλλά μετακόμισε στο Σεντ Όλμπανς στην ανατολική Αγγλία ως παιδί. Γύρω στο 1964 αναμείχθηκε στη folk σκηνή της νότιας εγγλέζικης ακτής. Τον Μάρτιο του 1965, το πρώτο του single, το "Catch The Wind", έφτασε στα charts μετά από μια τρίμηνη παραμονή στο τηλεοπτικό Ready Steady Go!. Ένα εξίσου επιτυχημένο δεύτερο single, το "Colours", ένα άλμπουμ και το EP "Universal Soldier" έβαλαν τον 18χρονο τραγουδιστή στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Το “Universal Soldier” είναι γραμμένο από την Κανδή τραγουδοποιό Buffy Sainte-Marie . Η ίδια έχει πει: «Έγραψα το 'Universal Soldier' ​​στο υπόγειο του καφέ The Purple Onion στο Τορόντο στις αρχές της δεκαετίας του '60. Αφορά την ατομική ευθύνη για τον πόλεμο και το πώς η παλιά φεουδαρχική σκέψη μας σκοτώνει όλους». Μέχρι το 1965, το τραγούδι είχε τραβήξει την προσοχή του Donovan, ο οποίος το ηχογράφησε χρησιμοποιώντας μια παρόμοια προσέγγιση με την αρχική της Buffy Sainte-Marie. Άλλαξε όμως λιγάκι τους στίχους. Κυκλοφόρησε σε ένα EP με τίτλο “The Universal Soldier in the United Kingdom” (15 Αυγούστου 1965).

Η Hickory Records κυκλοφόρησε το τραγούδι ως single τον Σεπτέμβριο του 1965. Η διασκευή του Donovan συνοδεύτηκε από ένα άλλο κομμάτι από το βρετανικό EP: το "Do You Hear Me Now?" του βετεράνου τραγουδοποιού Bert Jansch. Έγινε αμέσως επίσης επιτυχία.

Στα τέλη του 1965, ο Donovan συνεργάστηκε με τον μάνατζερ Allen Klein και έναν νέο παραγωγό, τον Mickie Most (ο οποίος συνεργάστηκε επίσης με τους The Animals, τους Herman's Hermits και την Lulu), οι οποίοι οδήγησαν τον νεαρό τραγουδιστή μακριά από την ακουστική folk στην ψυχεδελική ποπ.

Μερικοί κριτικοί υποστήριξαν ότι ο πρώιμος Donovan ήταν απλώς μια μέτρια μίμηση του Bob Dylan, αλλά το δεύτερο άλμπουμ του, το Fairy-tale (Pye, 1965), τον συνέλαβε να μεταβαίνει σε ένα πιο ξεχωριστό στυλ. Μαζί με τα folk κομμάτια, υπήρχαν στοχαστικά ποιμενικά τραγούδια όπως το "Jersey Thursday" και το "Sunny Goodge Street", με επιρροές από την τζαζ. Αυτή ήταν η τελευταία κυκλοφορία του Donovan στο Ηνωμένο Βασίλειο για σχεδόν δεκατέσσερις μήνες. Τα νομικά και διοικητικά προβλήματα ήταν η αιτία και η κατάσταση επιδεινώθηκε από την απόφασή του να συνεργαστεί με τον Mickie Most, έναν ανεξάρτητο παραγωγό του οποίου η δουλειά είχε γενικά άδεια στην EMI στη Βρετανία, όχι στην δισκογραφική εταιρεία του Donovan, την Pye. Αλλά στις ΗΠΑ τα προβλήματα ξεκαθαρίστηκαν την άνοιξη του 1966 και η πρώτη συνεργασία με τον Most, το "Sunshine Superman", εκτοξεύτηκε στο νούμερο ένα εκείνο το καλοκαίρι. Στην πατρίδα του, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και το single δεν εμφανίστηκε μέχρι το τέλος του έτους.

Η περίοδος μεταξύ 1966 και 1969 ήταν η περίοδος που ο Donovan δημιούργησε το πιο πρωτότυπο και διαρκές έργο του. Για τις πρώτες ηχογραφήσεις, μερικές φορές τον βοηθούσε ο John Cameron, του οποίου οι καλαίσθητες ενορχηστρώσεις απέφευγαν τις υπερβολές πολλών σύγχρονων μουσικών διευθυντών. Περαιτέρω συνεισφορές προήλθαν από κορυφαίους μουσικούς όπως ο Jimmy Page και ο John Paul Jones, καθώς και από έμπειρους jazz και folk μουσικούς όπως ο φλαουτίστας Harold McNair και ο μπασίστας Danny Thompson. Αντλώντας έμπνευση από την τζαζ, την μπλουζ και την παραδοσιακή μουσική των Βρετανικών Νήσων, και γενικά με τον ήχο που κυριαρχούσε η κιθάρα, τυπικό της εποχής, ο Donovan δημιούργησε μουσική που τον έφερε στην πρώτη γραμμή της ροκ σκηνής για μερικά μεθυστικά χρόνια.

Το "Sunshine Superman" ήταν ένα από τα πρώτα και καλύτερα παραδείγματα ψυχεδελικής ποπ, και υπήρχαν πολλά τραγούδια ίσης αξίας στο άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο. Στον επόμενο μεγάλο δίσκο του, το Mellow Yellow, (με μια μικρή συμμετοχή του Paul McCartney), ο Donovan ενσωματώνει στοιχεία vaudeville και πιο απροκάλυπτα jazz.

Ο Donovan δεν γνώρισε το μεγάλο το είδωλο, τον Dylan, όμως έγινε φίλος με άλλους εξέχοντες μουσικούς όπως η Joan Baez, ο Brian Jones και οι Beatles. Λέγεται ότι δίδαξε στον John Lennon ένα συγκεκριμένο στυλ τοθ πώς να χειρίζεται τα δάχτυλα στην κιθάρα, το οποίο ο Lennon χρησιμοποίησε στα "Dear Prudence", "Julia", "Happiness Is a Warm Gun", και άλλα.

Όλο αυτό το διάστημα, ο Donovan απολάμβανε τεράστιο κοινό στην Αμερική και έφτασε στα charts με μια σειρά από επιτυχίες όπως τα "Epistle To Dippy" (#19 το 1967), "There Is A Mountain" (#11 το 1967), "Wear Your Hair Like Heaven" (#23 το 1967) και "Jennifer Juniper" (#26 το 1968). Ο Donovan είχε ριχθεί στο πνεύμα της εποχής με τέτοιο ενθουσιασμό που βρέθηκε σε μειονεκτική θέση όταν ο ανταγωνισμός κινήθηκε προς ένα πιο προοδευτικό στυλ ροκ που έρχεται σε αντίθεση με τα charts των singles.

Υιοθετώντας μια πιο heavy προσέγγιση, το "Hurdy Gurdy Man" (#5 το 1969), βρήκε τον Donovan να επιστρέφει προσωρινά στον psych ήχο του άλμπουμ "Sunshine Superman". Τα επόμενα singles όπως τα "Lalena" (#33 το 1968), "Atlantis" (#7 το 1969) και "Goo Goo Barabajagal" (#36 το 1969) τον τοποθέτησαν στο mainstream, αντί στην αιχμή της πρωτοπορίας.

Ο Donovan και ο παραγωγός Most χώρισαν το 1969, και παρόλο που ο τραγουδιστής κατάφερε να διατηρήσει την επιτυχία των άλμπουμ του στις αρχές της δεκαετίας του '70, οι επιτυχίες είχαν στερέψει. Μετά από λίγο, οι ολοκληρωμένες του δουλειές άρχισαν να ακούγονται υπερβολικά επαναλαμβανόμενες και υπερβολικά μελαγχολικές. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '60, ο Donovan είχε αρχίσει να ξεθωριάζει και να αγωνίζεται για την επικαιρότητα.

Μια επανένωση με τον Most στο άλμπουμ του 1973, Cosmic Wheels, χάρισε στον Donovan την τελευταία του εμπορική επιτυχία σε διεθνή κλίμακα. Είχε πετύχει όλα όσα θα μπορούσε να ονειρευτεί. Δεν είχε πουθενά αλλού να πάει. Επέστρεψε στο εξοχικό του στην Αγγλία, παντρεύτηκε τη Linda Lawrence, τη μεγάλη του αγάπη και μούσα στην εφηβεία, και έφυγε από τη φήμη, τη Rolls Royce και την έπαυλη. Μετακόμισαν στο Joshua Tree στην έρημο της Καλιφόρνια για μεγάλο μέρος της δεκαετίας του '70 και μεγάλωσαν τα παιδιά τους ως μια εναλλακτική οικογένεια. Το 1983 σταμάτησε εντελώς να κάνει δίσκους.

Το 1990, ο Donovan επέστρεψε στο στούντιο και άρχισε να ηχογραφεί ιδέες. Ο παραγωγός Rick Rubin συνεργαζόταν με τον Tom Petty, ο οποίος έπαιζε μερικά από τα τραγούδια του Donovan σε συναυλίες. Ο Rubin ήταν επίσης θαυμαστής του Donovan. Επικοινώνησε μαζί του και συνεργάστηκαν το 1996 στο άλμπουμ Sutras, το οποίο ακολούθησε παγκόσμια περιοδεία.

Στα επόμενα χρόνια ο Donovan γνώρισε φιάφορες τιμητικές διακρίσεις (εισήχθη στο Rock And Roll Hall Of Fame το 2012), κυκλοφόρησε ορισμένα άλμπουμ και συνεργάστηκε με διάφορους μουσικούς. Έγραψε επίσης τη μουσική σε θεατρικές παραστάσεις. Τελευταίο του μέχρι στιγμής άλμπουμ είναι το Gaelia του 2022, με τη συμμετοχή του Dadid Gilmour.

Κατά κάποιο τρόπο, ο Donovan ενσάρκωσε την εποχή του. Το καλύτερο έργο του ταιριάζει με οποιαδήποτε βρετανική μουσική των μέσων της δεκαετίας του '60. Σίγουρα δεν ήταν τόσο βαθυστόχαστος όσο ο Dylan, αλλά τα ακουστικά κομμάτια που ηχογράφησε ήταν συγκινητικά, στοχαστικά και μελωδικά, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν ακόμα στην εφηβεία του εκείνη την εποχή.

Πέντε δίσκοι του Donovan:

5. Cosmic Wheels (Epic, 1973)

Με τον Mickie Most πίσω στη θέση του συμπαραγωγού (αυτή τη φορά αναφέρεται με το πραγματικό του όνομα Michael Peter Hayes) και μια εξαιρετική μπάντα που περιλάμβανε τους Cozy Powell, Chris Spedding, Alan White, Suzi Quatro, John “Rabbit” Brundick, καθώς και το φημισμένο τμήμα κόρνων των Bobby Keys και Jim Horn, αυτό ήταν το πιο εμπορικό ροκ άλμπουμ του Donovan εδώ και χρόνια και πιθανώς το πιο προσιτό άλμπουμ του. Ο επί χρόνια ενορχηστρωτής του, John Cameron, επέστρεψε μάλιστα για να παίξει ηλεκτρικό πιάνο στο τελευταίο κομμάτι, το “Appearances”. Άλλα βασικά κομμάτια: το ομώνυμο, το “Maria Magenta”, το “I Like You”.

4. A Gift from a Flower to a Garden (Pye/Epic, 1967)

Το A Gift From a Flower to a Garden ήταν το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του Donovan , το οποίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1967 μέσω της Pye Records στο Ηνωμένο Βασίλειο και της Epic Records στις ΗΠΑ. Σηματοδοτεί το πρώτο διπλό άλμπουμ στην καριέρα του Donovan. Στις ΗΠΑ, η Epic κυκλοφόρησε επίσης τους δύο δίσκους ξεχωριστά ως τα ανεξάρτητα άλμπουμ Wear Your Love Like Heaven και For Little Ones.

Ένας από τους δίσκους περιέχει 10 παράξενα και υπέροχα κομμάτια acid rock ηχογραφημένα με μια πλήρη μπάντα, ενώ ο άλλος περιλαμβάνει δώδεκα μελαγχολικά σόλο ακουστικά κομμάτια κιθάρας με μόνο ένα φλάουτο (ή περιστασιακά ήχους πουλιών και ένα μωρό που κλαίει!) για συνοδεία.

Tο κλασικό psych-pop “Wear Your Love Like Heaven είναι το κορυφαίο κομμάτι ανάμεσα σε μια πραγματική συλλογή πλούτου, συμπεριλαμβανομένων των τριπαριστών “Skip-a-Long Sam”, “Mad John's Escape”, “Little Boy In Corduroy” και του “Under The Greenwood Tree”, που είναι στιχουργικά επηρεασμένο από τον Shakespeare. Όντας σχεδόν εντελώς ακουστικός, ο δεύτερος δίσκος είναι πιο χαμηλών τόνων, αλλά τα “Lullaby Of Spring”, “Isle of Islay”, “The Mandolin Man and His Secret” και τα υπόλοιπα σαγηνεύουν και απολαμβάνουν με έναν τρόπο που μόνο ο Donovan στην καλύτερη του μορφή θα μπορούσε να κάνει.

3. The Hurdy Gurdy Man (Epic, 1968)

To The Hurdy Gurdy Man περιέχει μερικά από τα καλύτερα έργα του Donovan, συμπεριλαμβανομένου του “Jennifer Juniper” και του υπέροχα αλλόκοτου ομώνυμου κομματιού, το οποίο συνομιλεί με τον Frank Zappa και συγχρόνως προοικονομεί άλλους εκκεντρικούς, όπως τους Butthole Surfers, οι οποίοι και το διασκεύασαν χρόνια μετά. Το “The Entertaining of A Shy Little Girl” θα μπορούσε να προέρχεται κατευθείαν από την πένα του Paul McCartney, ενώ τα “Peregrine” και “Tangier” είναι γεμάτα ανατολίτικες υποσχέσεις.

2. Mellow Yellow (Epic, 1967)

Μαζί με το Sunshine Superman το Mellow Yellow αντιπροσωπεύει την κορύφωση της psych-pop / acid-folk τραγουδοποιίας του Donovan. Οι εξαιρετικές ενορχηστρώσεις εγχόρδων και πνευστών του John Cameron έφτασαν σε νέα ύψη σε κομμάτια όπως τα "Writer In The Sun", "House of Jansch" και "Young Girl Blues", ενώ η παραγωγή του Mickie Most έδωσε στο δίσκο μια ραδιοφωνική λάμψη. Εκτός από τον Ray Davies, λίγοι μουσικοί της δεκαετίας του '60 έγραψαν καλύτερα τραγούδια για το swinging του Λονδίνου από τον Donovan, ενώ τα "Sunny South Kensington" και "Hampstead Incident" αποτύπωσαν τέλεια το zeitgeist του Summer of Love. Επηρεασμένο από ένα ταξίδι του Donovan στη Νέα Ορλεάνη, όπου είδε τις παραδοσιακές μπάντες χάλκινων πνευστών να παρελαύνουν στους δρόμους, το ομώνυμο κομμάτι ακούγεται απλοϊκό, αλλά είναι εξοργιστικά πιασάρικο. Η ενορχήστρωση για χάλκινα πνευστά από τον John Paul Jones (ο οποίος παίζει και μπάσο) είναι θρυλική και δεν υπάρχουν πολλά παιδικά τραγούδια με τον John McLaughlin στην κιθάρα ή με τον Paul McCartney να συνεισφέρει σε ήχους πάρτι στο παρασκήνιο.

Sunshine Superman (Pye/Epic, 1967)

Μέχρι τα μέσα του 1967, τα νομικά προβλήματα που αφορούσαν τον κατάλογο του Donovan στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν επιλυθεί οριστικά. Θα παρέμενε με την εταιρεία Pye στη Βρετανία μέχρι το 1973, ενώ η Epic θα συνέχιζε να χειρίζεται τον αμερικανικό κατάλογό του. Ο Mick Taylor (καμία σχέση με τον κιθαρίστα των Rolling Stones/John Mayall) και η Sheena McCall έκαναν το artwork για το εξώφυλλο όπως και για πολλά άλμπουμ του Donovan στη δεκαετία του '60, καθώς και για singles, προγράμματα συναυλιών, αφίσες κ.λπ. Aυτό ήταν το άλμπουμ όπου ο Donovan άφησε πίσω του την ακουστική μουσική για να συνεισφέρει αποφασιστικά στο ψυχεδελικό folk rock. Ηχογραφημένο σε κορυφαία στούντιο στο Χόλιγουντ και το Λονδίνο με αριστουργηματικές ενορχηστρώσεις από τον John Cameron και σε παραγωγή του Mickie Most, το Sunshine Superman ήταν ένα κβαντικό άλμα από κάθε άποψη. Το ομώνυμο κομμάτι (ηχογραφήθηκε στην Abbey Road τον Δεκέμβριο του 1965 με τον Jimmy Page στην κιθάρα) έγινε παγκόσμια επιτυχία, ενώ κομμάτια όπως τα "Celeste", "The Trip" και "Season of the Witch" (πιθανώς το τραγούδι που έχει διασκευάσει περισσότερο) εξερεύνησαν νέα και συναρπαστικά μουσικά εδάφη.