Η Charli XCX κυκλοφόρησε το νέο B-side "I Keep On Thinking Bout You Every Single Day and Night"

Λίγες ημέρες μετά το "Rock Music", η Charli XCX παρουσιάζει το πιο εύθραυστο και προσωπικό "I Keep On Thinking Bout You Every Single Day and Night", με αναφορές στον Jacques Rivette και τη ρευστότητα της επιθυμίας.

Η Charli XCX συνεχίζει την post-Brat δημιουργική της έκρηξη με το νέο B-side "I Keep On Thinking Bout You Every Single Day and Night", λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του εκρηκτικού "Rock Music", σε παραγωγή των A. G. Cook και Finn Keane.

Το νέο κομμάτι είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε βινύλιο και μέσω του λογαριασμού της "b.sides" στο Instagram, συνοδευόμενο από video σε σκηνοθεσία του Aidan Zamiri, δημιουργού του "The Moment".

Σε πλήρη αντίθεση με την ηλεκτρική ένταση και τις κιθάρες του "Rock Music", το "I Keep On Thinking Bout You Every Single Day and Night" κινείται σε πιο αργό, ευάλωτο και ονειρικό ύφος. Η Charli τραγουδά για μια φιλία που μοιάζει να μετατοπίζεται προς κάτι πιο σύνθετο και συναισθηματικά ασαφές, ακροβατώντας ανάμεσα στην επιθυμία, την αυτοπαρατήρηση και τη σεξουαλική ρευστότητα.

Σε έναν από τους πιο κινηματογραφικούς στίχους του κομματιού αναφέρεται στον Jacques Rivette και στο γαλλικό Νέο Κύμα, τραγουδώντας πως «ίσως θα μπορούσαμε να γίνουμε ο ένας τον άλλον». Αργότερα, η ίδια σχολιάζει με χαρακτηριστική αφοπλιστική ειλικρίνεια τη δική της ταυτότητα και αμφιβολία γύρω από τη σεξουαλικότητα, σε έναν εσωτερικό μονόλογο που μοιάζει περισσότερο με ημερολογιακή εξομολόγηση παρά με pop single.

Η Charli XCX συνεχίζει έτσι να μετατρέπει την pop σε χώρο αυτοανάλυσης, ειρωνείας και συναισθηματικής απογύμνωσης, σαν κάποια ηρωίδα του internet age που χορεύει μόνη της μέσα σε neon φώτα και υπαρξιακά tabs ανοιχτά στις 4 το πρωί.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

