Οι The Last Dinner Party κυκλοφόρησαν το νέο single "Big Dog" μαζί με spoken word ποίημα

Οι The Last Dinner Party έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο single "Big Dog" μαζί με το spoken word έργο "Come All You Beasts", σηματοδοτώντας την πρώτη νέα τους κυκλοφορία μετά το περσινό "From The Pyre". Κάπου ανάμεσα σε gothic art rock, λογοτεχνικό performance και σκοτεινή folk αφήγηση, η μπάντα συνεχίζει να χτίζει έναν κόσμο που μοιάζει λιγότερο με τυπικό indie success story και περισσότερο με θεατρική τελετουργία σε παλιό αγγλικό αρχοντικό λίγο πριν ξεσπάσει καταιγίδα.

Το "Big Dog" υπήρχε ήδη στις live εμφανίσεις τους από την περίοδο πριν ακόμη κυκλοφορήσει το ντεμπούτο "Prelude To Ecstasy", με τη μπάντα να απαγγέλλει κάθε βράδυ ένα ποίημα πριν το παίξει ζωντανά. Παρ’ όλα αυτά, το κομμάτι παρέμενε ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα, ύστερα από επίμονες προτροπές των fans να ηχογραφηθεί επίσημα.

Το single είναι συμπαραγωγή της μπάντας με τον Animesh Raval και βρίσκει την Abigail Morris και την υπόλοιπη μπάντα να κινούνται προς έναν πιο σκοτεινό και υπόγειο ήχο, με ατμόσφαιρα που θυμίζει έντονα την PJ Harvey στις πιο θεατρικές και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της.

Όσο για το "Come All You Beasts", η μπασίστρια Georgia Davies εξήγησε πως λειτουργεί ως «ένας τρόπος να εισαγάγουμε τα folkloric και αφηγηματικά στοιχεία του "From The Pyre" μέσα στο "Big Dog"». Όπως ανέφερε, οι θεματικές του τραγουδιού διασταυρώνονται με βιβλικά αποσπάσματα, ανατρέποντας στερεοτυπικά μηνύματα γύρω από την “ασφάλεια” των γυναικών.

«Πάντα εμπνεόμασταν από την ποίηση και το performance σε όλες τους τις μορφές, οπότε το spoken word με αυτοσχεδιαστική συνοδεία έμοιαζε με φυσική προέκταση της τέχνης μας», δήλωσε η ίδια.

Οι The Last Dinner Party συνεχίζουν έτσι να κινούνται σε εκείνο το παράξενο σημείο όπου η σύγχρονη ποπ συναντά το cabaret, την ποίηση και κάτι βαθιά ανήσυχο κάτω από τη σκηνική λάμψη.