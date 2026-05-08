Η Spacemoth μοιράζεται το νέο single "Internet Fantasy" μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ της

Η Spacemoth ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ "Inward Eye" και έδωσε στη δημοσιότητα το single "Internet Fantasy" μαζί με το συνοδευτικό video clip.

Spacemoth
Avopolis Team

Η Spacemoth, το project της μουσικού Maryam Qudus από το Oakland της Καλιφόρνια, ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ Inward Eye, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου μέσω της Greenway Records. Παράλληλα, παρουσίασε το νέο single "Internet Fantasy", συνοδευόμενο από video σε σκηνοθεσία και μοντάζ του Jordan Macapagal.

Το κομμάτι κινείται σε εκείνο το ονειρικό και υπνωτιστικό σύμπαν όπου η ψυχεδέλεια, η art pop και η ψηφιακή αποξένωση μπλέκονται σαν ανοιχτά tabs στις 3 τα ξημερώματα. Μια μουσική που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε analog synths και doomscrolling υπαρξιακές κρίσεις.

Σε σχετική δήλωση, η Qudus ανέφερε πως με το "Internet Fantasy" εξερευνά την ανάγκη «να είσαι πραγματικά παρών και να εκτιμάς τη δική σου πραγματικότητα». Όπως εξηγεί, «είμαστε όλοι εθισμένοι και απορροφημένοι από το internet σε τέτοιο βαθμό, που συνεχώς ζούμε μέσα στον κόσμο κάποιου άλλου».

Και κάπου εκεί βρίσκεται ίσως η πιο τρομακτική λεπτομέρεια του σύγχρονου κόσμου: ότι πολλές φορές θυμόμαστε πιο εύκολα τι ανέβασε ένας άγνωστος στο feed του παρά πώς έμοιαζε ο ουρανός έξω από το παράθυρό μας.

 

