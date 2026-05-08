Ο Paul McCartney κυκλοφόρησε το πρώτο ντουέτο της καριέρας του με τον Ringo Starr

Ο Paul McCartney έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τραγούδι "Home to Us", το οποίο σηματοδοτεί το πρώτο επίσημο ντουέτο της καριέρας του με τον fellow Beatle Ringo Starr. Το κομμάτι αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα από το επερχόμενο solo άλμπουμ του McCartney, "The Boys of Dungeon Lane", και περιλαμβάνει επίσης backing vocals από τις Chrissie Hynde και Sharleen Spiteri.

Το "Home to Us" είναι το μοναδικό κομμάτι του δίσκου με guest drummer και χτίστηκε αρχικά πάνω σε drum track που ηχογράφησε ο Starr έπειτα από πρόταση του McCartney και του παραγωγού Andrew Watt. Ο Starr σκόπευε αρχικά να τραγουδήσει μόνο λίγες γραμμές, όμως ο McCartney αποφάσισε να μετατρέψει το τραγούδι σε πλήρες ντουέτο.

«Στο τραγούδι μιλάω για το από πού ξεκινήσαμε», ανέφερε ο McCartney σε σχετική δήλωση. «Όπως πολύς κόσμος, ξεκινάς από το τίποτα και χτίζεις τον εαυτό σου. Ο Ringo μεγάλωσε στο Dingle και ήταν σκληρά εκεί. Μου είπε πως τον λήστευαν όταν γύριζε σπίτι επειδή δούλευε. Όσο χαοτικά κι αν ήταν όλα, αυτό ήταν το σπίτι μας».

Η συνεργασία αυτή αποτελεί την πρώτη κοινή ηχογράφηση των δύο μετά το "Now and Then" του 2023, το κομμάτι που παρουσιάστηκε ως το «τελευταίο τραγούδι των Beatles». Βασισμένο σε παλιά φωνητική ηχογράφηση του John Lennon που είχε ανακαλυφθεί το 1994, το τραγούδι ολοκληρώθηκε χάρη στη χρήση AI τεχνολογίας που εισήγαγε στους McCartney και Starr ο σκηνοθέτης Peter Jackson.

Υπάρχει κάτι σχεδόν σουρεαλιστικό στο να ακούς δύο Beatles να τραγουδούν ακόμη μαζί το 2026. Σαν παλιό ραδιόφωνο που πιάνει ξανά σήμα μέσα από τον θόρυβο του χρόνου.