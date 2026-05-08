Η Bonnie Tyler σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Η Bonnie Tyler βρίσκεται σε τεχνητό κώμα σε νοσοκομείο του Φάρο στην Πορτογαλία, έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, η απόφαση ελήφθη από τους γιατρούς ώστε να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της.

«Η Bonnie τέθηκε σε τεχνητό κώμα από τους γιατρούς της για να βοηθηθεί η αποκατάστασή της. Ζητάμε ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν μπορέσουμε», αναφέρει η επίσημη δήλωση.

Η είδηση έρχεται δύο ημέρες μετά την εισαγωγή της τραγουδίστριας στο νοσοκομείο. Τότε, ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα social media ανέφερε πως η επέμβαση είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς και πως η Tyler ανάρρωνε υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η Bonnie Tyler, που συμπληρώνει φέτος σχεδόν πενήντα χρόνια δισκογραφικής παρουσίας από το ντεμπούτο single "My! My! Honeycomb", έχει συνδέσει το όνομά της με το εμβληματικό "Total Eclipse Of The Heart", τη δραματική power ballad γραμμένη από τον Jim Steinman, η οποία ξεπέρασε τα έξι εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της δεκαετίας του ’80.

Στα τέλη της περασμένης χρονιάς είχε ανακοινώσει την "Jubilee Tour", μια περιοδεία αφιερωμένη στα 50 χρόνια της καριέρας της. Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνισή της είναι στις 22 Μαΐου στη Μάλτα, ενώ η περιοδεία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο στο Cardiff της Ουαλίας.