Οι Boards of Canada αποκαλύπτουν τα πρώτα κομμάτια του "Inferno"

Οι Boards of Canada συνεχίζουν να χτίζουν αργά και σχεδόν τελετουργικά τον κόσμο του Inferno, δίνοντας στη δημοσιότητα τα πρώτα δύο κομμάτια του νέου άλμπουμ τους, "Introit" και "Prophecy at 1420 MHz". Μετά το αινιγματικό "Tape 05" του περασμένου μήνα, το ντουέτο ανοίγει τώρα επίσημα την πόρτα προς έναν ακόμη αναλογικό λαβύρινθο γεμάτο παράσιτα VHS, occult συμβολισμούς και εκείνη τη γνώριμη αίσθηση πως κάτι δεν πάει καλά πίσω από την εικόνα.

Τα δύο tracks συνοδεύονται από νέο video σε σκηνοθεσία του Robert Beatty, το οποίο επεκτείνει την αισθητική της teaser καμπάνιας του άλμπουμ, βυθίζοντας ακόμη περισσότερο το Inferno σε έναν κόσμο ξεχασμένων τηλεοπτικών σημάτων και στοιχειωμένων συχνοτήτων. Σαν να βρήκες μια κασέτα σε υπόγειο σχολείου το 1997 και να μην είσαι καθόλου σίγουρος αν πρέπει να την παίξεις.

Το Inferno θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου μέσω της Warp Records και αποτελεί το πρώτο άλμπουμ των Boards of Canada εδώ και 13 χρόνια, μετά το Tomorrow’s Harvest. Στο διάστημα που μεσολάβησε, οι αδελφοί Mike Sandison και Marcus Eoin παρέμειναν σχεδόν σιωπηλοί, εμφανιζόμενοι μόνο μέσα από σποραδικά remixes, αρχειακές επανακυκλοφορίες και ένα DJ mix για το NTS.

Παράλληλα, το ντουέτο ανακοίνωσε και επτά listening events με τίτλο "Inferno Sessions", που θα πραγματοποιηθούν στις 22 Μαΐου σε Τόκιο, Βερολίνο, Βαρκελώνη, Λονδίνο, Γλασκώβη, Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Γιατί οι Boards of Canada ποτέ δεν κυκλοφορούσαν απλώς μουσική. Έστηναν πάντα μικρές ψυχογεωγραφικές αιρέσεις γύρω από τον ήχο τους.