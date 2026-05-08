Πληροφορίες

Οι Boards of Canada αποκαλύπτουν τα πρώτα κομμάτια του "Inferno"

Οι Boards of Canada παρουσίασαν το opening suite του νέου άλμπουμ "Inferno", σηματοδοτώντας την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική τους δουλειά εδώ και 13 χρόνια.

Boards of Canada
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Οι Boards of Canada συνεχίζουν να χτίζουν αργά και σχεδόν τελετουργικά τον κόσμο του Inferno, δίνοντας στη δημοσιότητα τα πρώτα δύο κομμάτια του νέου άλμπουμ τους, "Introit" και "Prophecy at 1420 MHz". Μετά το αινιγματικό "Tape 05" του περασμένου μήνα, το ντουέτο ανοίγει τώρα επίσημα την πόρτα προς έναν ακόμη αναλογικό λαβύρινθο γεμάτο παράσιτα VHS, occult συμβολισμούς και εκείνη τη γνώριμη αίσθηση πως κάτι δεν πάει καλά πίσω από την εικόνα.

Τα δύο tracks συνοδεύονται από νέο video σε σκηνοθεσία του Robert Beatty, το οποίο επεκτείνει την αισθητική της teaser καμπάνιας του άλμπουμ, βυθίζοντας ακόμη περισσότερο το Inferno σε έναν κόσμο ξεχασμένων τηλεοπτικών σημάτων και στοιχειωμένων συχνοτήτων. Σαν να βρήκες μια κασέτα σε υπόγειο σχολείου το 1997 και να μην είσαι καθόλου σίγουρος αν πρέπει να την παίξεις.

Το Inferno θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου μέσω της Warp Records και αποτελεί το πρώτο άλμπουμ των Boards of Canada εδώ και 13 χρόνια, μετά το Tomorrow’s Harvest. Στο διάστημα που μεσολάβησε, οι αδελφοί Mike Sandison και Marcus Eoin παρέμειναν σχεδόν σιωπηλοί, εμφανιζόμενοι μόνο μέσα από σποραδικά remixes, αρχειακές επανακυκλοφορίες και ένα DJ mix για το NTS.

Παράλληλα, το ντουέτο ανακοίνωσε και επτά listening events με τίτλο "Inferno Sessions", που θα πραγματοποιηθούν στις 22 Μαΐου σε Τόκιο, Βερολίνο, Βαρκελώνη, Λονδίνο, Γλασκώβη, Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Γιατί οι Boards of Canada ποτέ δεν κυκλοφορούσαν απλώς μουσική. Έστηναν πάντα μικρές ψυχογεωγραφικές αιρέσεις γύρω από τον ήχο τους.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Paul McCartney

Ο Paul McCartney κυκλοφόρησε το πρώτο ντουέτο της καριέρας του με τον Ringo Starr

Οι Paul McCartney και Ringo Starr ενώνουν για πρώτη φορά τις φωνές τους σε επίσημο ντουέτο στο νέο...
Bonnie Tyler

Η Bonnie Tyler σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Η Bonnie Tyler νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα μετά από...
Boards of Canada

Οι Boards of Canada αποκαλύπτουν τα πρώτα κομμάτια του "Inferno"

Οι Boards of Canada παρουσίασαν το opening suite του νέου άλμπουμ "Inferno", σηματοδοτώντας την...

Featured

Boards of Canada

Οι Boards of Canada αποκαλύπτουν τα πρώτα κομμάτια του "Inferno"

Οι Boards of Canada παρουσίασαν το opening suite του νέου άλμπουμ "Inferno", σηματοδοτώντας την...
Blu & Exile

Blu & Exile – Time Heals Everything

Οι Blu και Exile επιστρέφουν με το "Time Heals Everything", έναν soul drenched hip-hop δίσκο...
Rolling Stones

Οι Rolling Stones ανακοινώνουν επίσημα το νέο άλμπουμ "Foreign Tongues"

Ο 25ος δίσκος των Rolling Stones κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου, με συμμετοχές από Paul McCartney,...

Best of Network