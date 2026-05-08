Η Little Simz κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το νέο EP "Sugar Girl"

Η Little Simz συνεχίζει την ασταμάτητη δημιουργική της πορεία με την αιφνιδιαστική κυκλοφορία του νέου EP Sugar Girl, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο μέσω της AWAL Recordings. Στο project συμμετέχουν οι JT, Deela και 070 Shake, ενώ την παραγωγή υπογράφει ο σταθερός συνεργάτης της, Jakwob.

Το EP με τέσσετα νέα κομμάτια έρχεται ως συνέχεια του περσινού Drop 7 και κινείται με την αυτοπεποίθηση μιας καλλιτέχνιδας που μοιάζει να μην ενδιαφέρεται πλέον να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Η Little Simz δεν κυνηγά trends. Τα προσπερνά σαν νυχτερινό τρένο σε άδειο σταθμό.

Ένα από τα tracks του EP, το "Game On", είχε παρουσιαστεί πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Coachella νωρίτερα φέτος, όταν η JT ανέβηκε απρόσμενα στη σκηνή ως guest εμφάνιση.

Το τελευταίο full-length άλμπουμ της Simz, Lotus, έφτασε στο Νο. 3 των charts και απέσπασε υποψηφιότητες στα Brit Awards, MOBO Awards και Ivor Novello Awards. Παράλληλα, επιμελήθηκε την 30ή διοργάνωση του Meltdown, πραγματοποίησε τις μεγαλύτερες headline εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι σήμερα και εμφανίστηκε δίπλα στον Cillian Murphy στην ταινία "Steve".

Σε μια εποχή όπου πολλοί δίσκοι μοιάζουν με περιεχόμενο που γεννήθηκε για autoplay, η Little Simz εξακολουθεί να φτιάχνει μουσική που περπατάει με δικό της βηματισμό.