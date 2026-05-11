Οι Social Distortion κυκλοφόρησαν το νέο άλμπουμ "Born To Kill"

Οι Social Distortion έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους άλμπουμ Born To Kill μέσω της Epitaph Records, σηματοδοτώντας την όγδοη ολοκληρωμένη δουλειά τους και την πρώτη μετά την περιπέτεια υγείας του frontman Mike Ness με τον καρκίνο.

Το άλμπουμ περιγράφεται ως μια συλλογή από «έντεκα τραγούδια καθαρού και ακατέργαστου rock’n’roll», γεμάτα οργή, χαρά και μια αίσθηση απελευθέρωσης, κουβαλώντας παράλληλα εκείνο το γνώριμο μείγμα κυνισμού, αντοχής και δρόμου που χαρακτήριζε πάντα τη γραφή του Ness. Σαν κάποιο παλιό αμερικανικό muscle car που συνεχίζει να τρέχει ενώ όλα γύρω του διαλύονται.

Από το εναρκτήριο και ομώνυμο "Born To Kill", ο Mike Ness ξεκαθαρίζει εξαρχής τις προθέσεις του, πετώντας αναφορές στον Lou Reed και τους The Stooges, ενώ λίγο αργότερα το "Partners In Crime" αποτίει φόρο τιμής στον David Bowie και το "Rock ’n’ Roll Suicide".

Την παραγωγή υπογράφουν από κοινού ο Mike Ness και ο Dave Sardy, ενώ στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Benmont Tench, γνωστός από τους Tom Petty and the Heartbreakers αλλά και τις συνεργασίες του με τη Lucinda Williams.

Το "Born To Kill" ακούγεται σαν μπάντα που δεν ενδιαφέρεται να κυνηγήσει trends ή να ανανεώσει το brand της. Αντίθετα, μοιάζει με ένα ιδρωμένο σημείωμα επιβίωσης γραμμένο πάνω σε σκισμένο δερμάτινο jacket, κάπου ανάμεσα σε punk μπαρ, νοσοκομεία και ανοιχτούς αυτοκινητόδρομους της αμερικανικής παρακμής.