Πληροφορίες

Οι Social Distortion κυκλοφόρησαν το νέο άλμπουμ "Born To Kill"

Οι Social Distortion επιστρέφουν με το "Born To Kill", το πρώτο τους άλμπουμ μετά τη μάχη του Mike Ness με τον καρκίνο και μια ωμή δήλωση rock’n’roll επιβίωσης.

Social Distortion
Avopolis Team

Οι Social Distortion έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους άλμπουμ Born To Kill μέσω της Epitaph Records, σηματοδοτώντας την όγδοη ολοκληρωμένη δουλειά τους και την πρώτη μετά την περιπέτεια υγείας του frontman Mike Ness με τον καρκίνο.

Το άλμπουμ περιγράφεται ως μια συλλογή από «έντεκα τραγούδια καθαρού και ακατέργαστου rock’n’roll», γεμάτα οργή, χαρά και μια αίσθηση απελευθέρωσης, κουβαλώντας παράλληλα εκείνο το γνώριμο μείγμα κυνισμού, αντοχής και δρόμου που χαρακτήριζε πάντα τη γραφή του Ness. Σαν κάποιο παλιό αμερικανικό muscle car που συνεχίζει να τρέχει ενώ όλα γύρω του διαλύονται.

Από το εναρκτήριο και ομώνυμο "Born To Kill", ο Mike Ness ξεκαθαρίζει εξαρχής τις προθέσεις του, πετώντας αναφορές στον Lou Reed και τους The Stooges, ενώ λίγο αργότερα το "Partners In Crime" αποτίει φόρο τιμής στον David Bowie και το "Rock ’n’ Roll Suicide".

Την παραγωγή υπογράφουν από κοινού ο Mike Ness και ο Dave Sardy, ενώ στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Benmont Tench, γνωστός από τους Tom Petty and the Heartbreakers αλλά και τις συνεργασίες του με τη Lucinda Williams.

Το "Born To Kill" ακούγεται σαν μπάντα που δεν ενδιαφέρεται να κυνηγήσει trends ή να ανανεώσει το brand της. Αντίθετα, μοιάζει με ένα ιδρωμένο σημείωμα επιβίωσης γραμμένο πάνω σε σκισμένο δερμάτινο jacket, κάπου ανάμεσα σε punk μπαρ, νοσοκομεία και ανοιχτούς αυτοκινητόδρομους της αμερικανικής παρακμής.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Social Distortion

Οι Social Distortion κυκλοφόρησαν το νέο άλμπουμ "Born To Kill"

Οι Social Distortion επιστρέφουν με το "Born To Kill", το πρώτο τους άλμπουμ μετά τη μάχη του Mike Ness...
Red Hot Chili Peppers

Οι Red Hot Chili Peppers πούλησαν τον κατάλογό τους έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων

Οι Red Hot Chili Peppers συμφώνησαν με τη Warner Music Group για την πώληση του recorded catalogue τους σε...
Charli XCX

Η Charli XCX κυκλοφόρησε το νέο B-side "I Keep On Thinking Bout You Every Single Day and Night"

Λίγες ημέρες μετά το "Rock Music", η Charli XCX παρουσιάζει το πιο εύθραυστο και προσωπικό "I Keep On...

Featured

Bill Laswell & P.ST – Mount Analogue

Bill Laswell & P.ST – Mount Analogue

Ο Bill Laswell επιστρέφει με ένα μνημειώδες διπλό άλμπουμ εμπνευσμένο από το "Mount Analogue",...
Κάτοχος & Νόσφερ – Kουκουβάγιες

Κάτοχος & Νόσφερ – Kουκουβάγιες

Μετά την τριλογία "Baby Steph", ο Κάτοχος συνεργάζεται ξανά με τον Nosfer στο "Κουκουβάγιες", έναν δίσκο...
Country Joe & The Fish

Οι Country Joe & The Fish και το soundtrack της Αντικουλτούρας

Στις 11 Μαΐου του 1967 κυκλοφόρησε το πρώτο, άλμπουμ των Country Joe & The Fish. Ήταν ένα από τα...

Best of Network