Marily Manson: Το single "Exit Wound" είναι ο προπομπός του νέου μουσικού κεφαλαίου

Ο αμφιλεγόμενος Marilyn Manson επέστρεψε με νέο album, που αποτελεί τη συνέχεια της ιστορίας που ξεκίνησε το 2024, με το One Assassination Under God: Chapter One.

Το 2ο κεφάλαιο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου και παίρνουμε μία γεύση από το πρώτο single του δίσκου One Assassination Under God: Chapter Two, το “Exit Wound”.

Το 2ο κεφάλαιο

Ακόμα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες για το στιλ μουσικής και τα θέματα που θα αφορούν το νέο album, αλλά το “Exit Wound” δείχνει ότι θα ο Manson θα διευρύνει ακόμα περισσότερο τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του πρώτου κεφαλαίου. Για τους πιστούς fans, αυτό το νέο υλικό είναι μία ευκαιρία να δουν πώς ο καλλιτέχνης εξελίσσεται στο πέρασμα των δεκαετιών. Το 1ο κεφάλαιο σύστησε τους fans σε πιο σκοτεινά και ενδοσκοπικά κομμάτια του, βάζοντας τα θεμέλια για μία πιο ολοκληρωμένη ιστορία.

Ο Manson επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο λόγος ήταν οι κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και σωματική βλάβη. Οι Αρχές ξεκίνησαν την έρευνα το 2021, για περιστατικά που έλαβαν χώρα από το 2009 έως το 2011 στο West Hollywood, εκεί όπου ζούσε ο Brian Warner (δηλαδή Marilyn Manson). Συνολικά, περισσότερες από 12 γυναίκες, ανάμεσά τους και η πρώην αρραβωνιαστικιά του, Evan Rachel Wood, μίλησαν ανοιχτά για την κακοποίηση που υπέστησαν από τον καλλιτέχνη.

Ωστόσο, στις αρχές του 2025, απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, καθώς οι εισαγγελείς κατέληξαν στο ότι οι αποδείξεις δεν ήταν επαρκείς, εφόσον αφορούσαν κάποια χρόνια πριν. Ευχαρίστησαν τις γυναίκες που προσήλθαν και μοιράστηκαν την ιστορία τους, αλλά μάλλον δεν ήταν αρκετό.