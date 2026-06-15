The Linda Lindas: Αποφοίτησαν κυριολεκτικά και δημιουργικά με το νέο τους single

Οι The Linda Lindas αλλάζουν πίστα και κεφάλαιο με το νέο single “Burning Out”, βασικά ενηλικιώνονται με τη μετακίνησή τους στη Reprise/Warner Records. Με ένα συμβόλαιο που επιβεβαιώνει τη δυναμική τους και τη θέση τους ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα νέα ονόματα της σύγχρονης punk & riot grrrl σκηνής.

Το “Burning Out” είναι η πρώτη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά το δεύτερο άλμπουμ, No Obligation, του 2024 και τις καλές κριτικές που το ακολούθησαν. Οι στίχοι του νέου τραγουδιού βγαίνουν κατευθείαν από το συννεφάκι που ανάβει πάνω από το κεφάλι κάθε μετέωρου zoomer, που μόλις άφησε πίσω του τα θρανία. Εκείνη η μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση, οι έντονες αλλαγές, η αβεβαιότητα αλλά και ο ενθουσιασμός για αυτό που ακολουθεί.

Το mood απόλυτα δικαιολογημένο αφού το “Burning out” γράφτηκε λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αποφοίτηση της τραγουδίστριας και κιθαρίστριας Lucia de la Garza από το λύκειο. Η ίδια σχολιάζει: «Το “Burning Out” μάς φάνηκε ταυτόχρονα καινούργιο αλλά και νοσταλγικό. Το γράψαμε λίγο μετά την αποφοίτησή μου, σε μία περίοδο που ένιωθα πως όλα γύρω μου άλλαζαν και πως οι φίλοι μου ετοιμάζονταν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Ήταν φυσικό να βρίσκομαι σε μια έντονα νοσταλγική ψυχική κατάσταση». Ωραία προβλήματα θα ομολογήσουμε εμείς και αναμένουμε τα νεότερα από την καλιφορνέζικη παρέα για την κυκλοφορία του τρίτου album.