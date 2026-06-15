Οι The Warning ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "Everything's Falling" και παρουσιάζουν το single "Ritual"

Οι The Warning ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του πέμπτου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Everything's Falling, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου μέσω της Island EMI Label Group.

Προπομπός της νέας δουλειάς είναι το "Ritual", ένα δυναμικό και εκρηκτικό τραγούδι που ακολουθεί τα singles "Kerosene" και "Ego", τα οποία είχαν προηγηθεί τους τελευταίους μήνες.

«Το "Ritual" μιλά για τον φόβο της απώλειας ενός καλού πράγματος», εξηγεί το συγκρότημα. «Ακόμα και όταν όλα πηγαίνουν καλά, το άγχος μπορεί να σε πείσει ότι η καταστροφή βρίσκεται ακριβώς στη γωνία. Είναι ένα τραγούδι για το πώς παγιδεύεσαι σε αυτές τις σκέψεις και αφήνεις τον φόβο να σε εμποδίσει να ζήσεις πραγματικά τη στιγμή».

Οι αδελφές Daniela "Dany" Villarreal, Paulina "Pau" Villarreal και Alejandra "Ale" Villarreal, που σχημάτισαν τους The Warning στο Μοντερέι του Μεξικού το 2013, περιγράφουν το Everything's Falling ως μια αποτύπωση της σημερινής τους ταυτότητας, τόσο ως μουσικοί όσο και ως άνθρωποι.

«Το Everything's Falling είναι ένα στιγμιότυπο του πού βρισκόμαστε σήμερα στη ζωή μας», αναφέρουν. «Έχουμε εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Το άλμπουμ αντικατοπτρίζει όσα ζήσαμε, τα μαθήματα που πήραμε και τις δυσκολίες που ξεπεράσαμε».

Σύμφωνα με το συγκρότημα, ο δίσκος περιστρέφεται γύρω από την αποδοχή της αβεβαιότητας και της αστάθειας που συνοδεύουν τη ζωή. «Τα πράγματα καταρρέουν, τα σχέδια αλλάζουν και μερικές φορές χάνεις την ισορροπία σου. Όμως αυτές οι στιγμές είναι που σου διδάσκουν τα περισσότερα για τον εαυτό σου και συχνά είναι εκείνες που σε κάνουν πιο δυνατό στο τέλος».

Οι The Warning ολοκληρώνουν αυτές τις ημέρες τις εμφανίσεις τους με τον Yungblud, ενώ στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη για σειρά φεστιβαλικών εμφανίσεων πριν συνεχίσουν την περιοδεία τους σε Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες.