Ο Bob Dylan για τα 80 του: «Δεν σε στοιχειώνουν όσα έκανες, αλλά πόσο λίγη σημασία είχαν τελικά»

Ο θρυλικός Bob Dylan μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη ζωή μετά τα 80, μιλώντας με τον χαρακτηριστικά φιλοσοφικό και αινιγματικό τρόπο που τον συνοδεύει εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, ο Dylan αναφέρθηκε στις αντιφάσεις της ηλικίας, εξηγώντας πως το δυσκολότερο κομμάτι του να κλείνει κανείς τα 80 δεν είναι η φθορά, αλλά το γεγονός ότι η επιθυμία για ζωή παραμένει αμείωτη.

«Το χειρότερο πράγμα στα 80 είναι ότι εξακολουθείς να θέλεις να λες "ναι" σε όλα, αλλά ο κόσμος συνεχίζει να κινείται χωρίς να σε ρωτάει», δήλωσε. «Η παλιά φωτιά μέσα σου σου λέει να κάνεις αυτό και εκείνο, αλλά το σώμα σου απαντά πως τα έχουμε κάνει ήδη».

Ο δημιουργός του "Like a Rolling Stone" και του "Blowin' in the Wind" παραδέχθηκε επίσης πως η μακρά διαδρομή του στη μουσική και την ιστορία τον έχει κάνει λιγότερο ευάλωτο στις εκπλήξεις. «Οι άνθρωποι σου φέρονται σαν να έχεις λύσει κάτι ή σαν να έχεις χάσει κάτι. Κι όμως, δεν έχει συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο», σχολίασε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντίληψή του για τον χρόνο. «Όταν είσαι νέος πιστεύεις ότι ο χρόνος προχωράει μπροστά. Στα 80 καταλαβαίνεις ότι δεν κινείται καθόλου. Εμείς είμαστε αυτοί που κινούμαστε», ανέφερε.

Παρά τις υπαρξιακές του σκέψεις, ο Dylan δεν δείχνει καμία διάθεση να αποσυρθεί. Μετά την ευρεία αναγνώριση που γνώρισε το Rough and Rowdy Ways και το δεκαεπτάλεπτο έπος "Murder Most Foul", το οποίο αποθεώθηκε ακόμη και από καλλιτέχνες όπως η PJ Harvey, ο Dylan συνεχίζει ακάθεκτος τις ζωντανές εμφανίσεις του.

«Δεν κυνηγάς πια την παρέλαση», είπε χαρακτηριστικά. «Είσαι ένας γέρος βασιλιάς από μια χώρα που έχει εξαφανιστεί. Δεν βιάζεσαι να γίνεις κάτι και δεν σε στοιχειώνουν όσα έκανες. Σε στοιχειώνει το πόσο λίγη σημασία είχαν τελικά».

Κι όμως, παρά τις διαπιστώσεις αυτές, ο Bob Dylan εξακολουθεί να βρίσκεται στον δρόμο. Η περίφημη Never Ending Tour συνεχίζει χωρίς ορατό τέλος, με τον ίδιο να ετοιμάζεται για ακόμη μία σειρά συναυλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποδεικνύοντας πως η επιθυμία για κίνηση και δημιουργία παραμένει ισχυρότερη από τον χρόνο.