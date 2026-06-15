Ο Oliver Tree σκοτώθηκε στα 32 του, σε σύγκρουση ελικοπτέρων

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στη Βραζιλία, το πρωί της Κυριακής. Ανάμεσα στους 6 νεκρούς ήταν και ο τραγουδιστής και ο 32χρονος μουσικός Oliver Tree, γνωστός για τα κομμάτια “Life Goes On”, “When I’m Down” και “Miss You” με τον Robin Schulz. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται ενώ ο μουσικός ήταν στο Σάο Πάολο για μία προγραμματισμένη συναυλία στις 6 Ιουνίου. Επόμενος σταθμός θα ήταν η Λισαβόνα, την 1η Ιουλίου.

O Oliver Tree Nickell γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1993 στην περιοχή Santa Cruz της California και έγινε γνωστός το 2016, παρουσιάζοντας μία εκκεντρική περσόνα με bowl cut μαλλιά και 80s ρούχα και το πρώτο του τραγούδι “When I’m Down”. Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, έχει χρησιμοποιήσει διαφορετικές προσωπικότητες ενώ κομμάτι της καριέρας του ήταν και το τρολάρισμα του Ίντερνετ.

Πρόλαβε να μας δώσει 5 albums, με το τελευταίο να κυκλοφορεί τον περασμένο Απρίλιο. Εκτός από μουσικός και παραγωγός, σκηνοθετούσε ο ίδιος τα βίντεό του, γνωστά για τη θεατρικότητά τους και το εκκεντρικό στιλ. Fun fact, το 2020 είχε μπει στο βιβλίο Guiness Record επειδή δημιούργησε το μεγαλύτερο πατίνι στον κόσμο, με ύψος 4,16 μέτρα και μήκος 3,13 μέτρα.

Δύο μήνες πριν πεθάνει, είχε εμφανιστεί στο The Zach Sang Show, και είχε μιλήσει για τη διαθήκη του, πράγμα που τώρα φαντάζει αρκετά spooky. «Την έχω έτοιμη και δεν θα πάρουν τίποτα οι συγγενείς μου. Ακόμα και αν αποκτήσω σύζυγο και παιδιά, δεν θα τους δώσω λεφτά. Θα φροντίσω απλώς τα παιδιά μου να τελειώσουν το Πανεπιστήμιο. Θέλω να πάνε όλα σε καλλιτέχνες».