Οι Belle & Sebastian γιορτάζουν τα 30 χρόνια του "If You're Feeling Sinister" στην Αθήνα

Οι Belle & Sebastian έρχονται στο Floyd Live Music Venue την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, για μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στα 30 χρόνια του εμβληματικού “If You're Feeling Sinister”.

Οι αγαπημένοι Σκωτσέζοι, ένα από τα σημαντικότερα indie συγκροτήματα των τελευταίων τριών δεκαετιών, θα παρουσιάσουν ολόκληρο το άλμπουμ επί σκηνής, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα δεύτερο set με τραγούδια από όλη την πορεία τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 11:00, στην τιμή των 40€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, από τις 11:00, εισιτήρια θα διατεθούν μέσω ειδικής προπώλησης αποκλειστικά στους εγγεγραμμένους στο newsletter της μπάντας.

Το 1996 ήταν η χρονιά που καθόρισε τους Belle & Sebastian. Ο Stuart Murdoch και η παρέα του είχαν μόλις κυκλοφορήσει το αψεγάδιαστο ντεμπούτο τους, “Tigermilk”, όταν, στις 18 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς, ακολούθησε το “If You're Feeling Sinister”.

Και οι δύο δίσκοι έχουν πλέον αποκτήσει μυθική υπόσταση, με μόνιμη θέση σε κάθε συζήτηση για τις κορυφαίες στιγμές της δεκαετίας του ’90. Ειδικά το “If You're Feeling Sinister” θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα indie άλμπουμ όλων των εποχών, έχοντας χαρακτηριστεί «ποιητικά αινιγματικό, διαβολικά αστείο και υπέροχα μελωδικό».

Η συνέχεια βρήκε το συγκρότημα σταθερά δημιουργικό και επιδραστικό μέχρι σήμερα, με σπουδαίους δίσκους όπως τα “The Boy with the Arab Strap” (1998), “The Life Pursuit” (2006), “Write About Love” (2010), “Girls in Peacetime Want to Dance” (2015) και, πιο πρόσφατα, το “Late Developers” (2023).

Με μια αισθητική που παραμένει μοναδική, οι Belle & Sebastian συνεχίζουν να ανανεώνονται, διατηρώντας αναλλοίωτο το χαρακτηριστικό μείγμα ρομαντισμού, μελαγχολίας, χιούμορ και απαράμιλλων μελωδιών.

Η βραδιά της 27ης Νοεμβρίου είναι βέβαιο πως θα εξελιχθεί σε μια μεγάλη γιορτή για τους φίλους της μπάντας, με τραγούδια όπως τα “Dog on Wheels”, “String Bean Jean”, “Step Into My Office, Baby”, “The Boy with the Arab Strap”, “Lazy Line Painter Jane”, “Seymour Stein”, “Reclaim the Night” και “I'm a Cuckoo”.

Follow Belle & Sebatian:

Website | Facebook | Youtube | Spotify | Instagram |

Διάθεση εισιτηρίων:

• Τηλεφωνικά στο 2117700000

• Online more.com / Floyd.gr

• Φυσικά σημεία: more – physical spots