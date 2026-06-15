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Οι The Fall ανακοινώνουν το τελευταίο τους album

Oκτώ χρόνια μετά τον θάνατο του Mark E. Smith, η μπάντα βάζει με το “Post Script” τελεία σε μία συναρπαστική πορεία 50 ετών.

Avopolis Team

To post mortem album των θρυλικών πρωτοπόρων της post-punk, The Fall, έρχεται οκτώ χρόνια μετά τον θάνατο του εμβληματικού frontman, Mark E. Smith και αναμένεται να είναι το οριστικό τέλος μιας δισκογραφικής πορείας που μετράει περισσότερα από 30 album. 

Με τον τίτλο Post Script, το album θα κυκλοφορήσει μέσω της Cog Sinister Records στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το συγκρότημα εργαζόταν πάνω σε αυτό πριν από τον θάνατο του Smith το 2018 και προπομπός της κυκλοφορίας είναι το τραγούδι “30 Degrees”. Ένα κομμάτι που διατηρεί αναλλοίωτο το χαρακτηριστικό ύφος τους και συνυπογράφουν ο Mark E. Smith μαζί με τους πρώην συνεργάτες και μέλη του συγκροτήματος, Simon Archer και Ed Blaney − οι τελευταίοι ανέλαβαν και την παραγωγή του. 

Το “30 Degrees” είναι ένα από τα εννέα τραγούδια που θα περιέχει το Post Script, το οποίο είναι η πρώτη ολοκληρωμένη στούντιο κυκλοφορία των The Fall μετά το New Facts Emerge του 2017. Έκτοτε, το συγκρότημα έχει παρουσιάσει ένα box set ζωντανών ηχογραφήσεων, το 2018, και ένα live album, το 2021. Την ίδια χρονιά είχε κυκλοφορήσει και το βιβλίο Excavate! The Wonderful and Frightening World of the Fall, μια καταγραφή της πολυτάραχης ιστορίας της μπάντας.

Παρόλ’ αυτά, η κληρονομιά της μπάντας ελπίζουμε να παραμείνει ζωντανή και εκτός του επίσημου σχήματος. Ήδη από το 2023, πέντε πρώην μέλη τους, οι Si Wolstencroft, Paul Hanley, Steve Hanley, Pete Greenway και Martin Bramah, έχουν δημιουργήσει το project House Of All (για την ιστορία, μία κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις από την οικογένεια του Smith).

Το Post Script κλείνει μεν έναν κύκλο μισού αιώνα για τα αγόρια από το Μάντσεστερ, όσο βέβαια μπορεί κάποιος να μιλήσει για «τελείες» σε σχέση με ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα της βρετανικής εναλλακτικής σκηνής. Ο ήχος τους διαπερνάει τις δεκαετίες μέσα από δεκάδες indie συγκροτήματα, από τους Sonic Youth, τους Pavement και τους LCD Soundsystem, μέχρι τους Black Country, τους New Road και τους Yard Act.

 

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