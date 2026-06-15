Η Carly Simon επέστρεψε με νέο single μετά από 18 χρόνια

Carly Simon is back, 18 χρόνια μετά, με νέο single και album. Το κομμάτι “Howl” είναι ένας folk pop ύμνος, με τη Simon να περνά μέσα από ένα rollercoaster συναισθημάτων.

«Το “Howl” ζει σε αυτήν την περιοχή μεταξύ προδοσίας και συγχώρεσης, εκεί που ο θυμός πρέπει να εκφραστεί προτού απελευθερωθεί. Και αυτό πρέπει να γίνει για να μην σιγοβράζει μέσα μας. Το τραγούδι ξεκινά έτσι αλλά προχωρά στη συγχώρεση και αφορά οποιαδήποτε κατάσταση όπου η εμπιστοσύνη προδίδεται», περιγράφει η ίδια η Simon.

Το album Comes in Waves, που κυκλοφορεί στις 14 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει 12 κομμάτια, είναι βαθιά προσωπικό και ηχογραφήθηκε στο στούντιό της, στην περιοχή Martha’s Vineyard, εκεί όπου έχει ημιαποσυρθεί. Είναι μία μίξη νέας μουσικής αλλά και επεξεργασίας παλαιότερων συνθέσεων που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ.

Πρόκειται για οικογενειακή υπόθεση, αφού ο γιος της Ben συμμετέχει ως τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός και η κόρη της Sally βρίσκεται στα φωνητικά αλλά και στο artwork του single. Επίσης, σε αυτό το album ήταν και η τελευταία δουλειά του ράπερ John Forte, που πέθανε τον περασμένο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, αυτό το album δεν θα είναι μία προσπάθεια αναβίωσης του παρελθόντος. «Αντιθέτως, συνεχίζει τον διάλογο που έχει η Simon με το κοινό της εδώ και δεκαετίες, που βασίζεται στην αλήθεια, την ευαλωτότητα και την άρνηση της απλούστευσης των συναισθημάτων. Είναι μία υπενθύμιση μίας καλλιτέχνιδας που είναι πλήρως αφοσιωμένη στην τέχνη της, έχει ακόμα απορίες και ψάχνει νέους τρόπους να αρθρώσει τι σημαίνει να ζεις, να αγαπάς και να αποχαιρετάς».