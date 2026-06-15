Η North West έκανε την πρώτη της solo εμφάνιση σε μουσικό φεστιβάλ

Η North West δεν φοβάται κανέναν. Το Σάββατο που πέρασε πραγματοποίησε την πρώτη της solo εμφάνιση σε μουσικό φεστιβάλ. Η 12χρονη κόρη του Ye και της Kim Kardashian ανέβηκε μόνη της στη σκηνή του φεστιβάλ Summer Smash 2026 στο Σικάγο και παρουσίασε υλικό από τις μέχρι τώρα κυκλοφορίες της. Ανάμεσά τους ήταν και το "Talking", τραγούδι-συνεργασία με τον πατέρα της και τον Ty Dolla $ign, από το άλμπουμ Vultures 1 του 2024.



To live της North έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του πρώτου της EP, N0rth4evr, που κυκλοφόρησε στις αρχές Μαΐου. Πριν από αυτό, η μικρή είχε ήδη δώσει δείγματα του τι μπορεί να κάνει, μέσα από το single "Piercing on My Hand" στην αρχή της χρονιάς, αλλά και από τη συνεργασία της με την FKA twigs, στο άλμπουμ της τελευταίας, EUSEXUA.



H North είναι πολύ μικρή ακόμη, για να γνωρίζουμε κατά πόσο η μουσική της είναι μια περίπτωση... εφηβικής εξωσχολικής δραστηριότητας ή αν βλέπουμε ένα άξιο τέκνο του Ye in the making. Τα πρώτα της βήματα όμως δείχνουν θαρραλέα και αποκαλύπτουν μία stage persona που δεν απαιτείται DNA test για να μάθεις από πού κρατάει.

