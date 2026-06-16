Bonnie Tyler: Βγήκε από το κώμα, παραμένει όμως σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική

Θετικά αλλά συγκρατημένα είναι τα νέα για την Bonnie Tyler, η οποία νοσηλεύεται εδώ και πέντε εβδομάδες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Η θρυλική τραγουδίστρια έχει πλέον βγει από το κώμα, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με τους γιατρούς να εκφράζουν αισιοδοξία για την πλήρη ανάρρωσή της.

Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie Tyler εξέδωσαν νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της, μετά τη σοβαρή περιπέτεια που ξεκίνησε τον Μάιο, όταν υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργική επέμβαση στο έντερο στην περιοχή του Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, όπου διατηρεί κατοικία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Bonnie Tyler «δεν βρίσκεται πλέον σε κώμα, αλλά παραμένει πολύ αδύναμη και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική». Η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση, αν και, όπως επισημαίνεται, η διαδικασία αποκατάστασης αναμένεται να είναι αργή.

Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η τραγουδίστρια θα αναρρώσει πλήρως, ωστόσο τονίζουν πως θα χρειαστεί χρόνος και προσοχή μέχρι να επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

Η κατάσταση αυτή αναγκάζει την καλλιτέχνιδα να ακυρώσει ή να μεταθέσει για το 2027 όλες τις προγραμματισμένες συναυλίες της έως και τα τέλη Αυγούστου. Το καλοκαιρινό της πρόγραμμα περιλάμβανε εμφανίσεις σε Γερμανία, Τουρκία, Τσεχία, Ουγγαρία και Ρουμανία, καθώς και συμμετοχές σε δύο φεστιβάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Λυπούμαστε που πρέπει να ανακοινώσουμε την ακύρωση ή, όπου αυτό είναι εφικτό, την αναβολή για την επόμενη χρονιά όλων των συναυλιών μας μέχρι το τέλος Αυγούστου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Παράλληλα, η ομάδα της διατηρεί την ελπίδα ότι οι εμφανίσεις που έχουν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Η οικογένεια της Bonnie Tyler ευχαρίστησε επίσης το κοινό για τα χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης που έχει δεχθεί από όλο τον κόσμο, επισημαίνοντας ότι η ίδια γνωρίζει για την αγάπη που της εκφράζεται και είναι βαθιά συγκινημένη από αυτήν.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια είχε τιμηθεί το 2023 με τον τίτλο MBE για τη συνολική προσφορά της στη μουσική, μια διάκριση που η ίδια είχε χαρακτηρίσει ακόμη σημαντικότερη από τις τρεις υποψηφιότητές της για βραβείο Grammy.