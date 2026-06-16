Οι Ceremony παρουσιάζουν το "Death Destruction Mayhem"

Οι βετεράνοι της καλιφορνέζικης punk σκηνής Ceremony ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο Tell Me Your Dream, το οποίο αναμένεται στις 7 Αυγούστου μέσω της Relapse Records.

Παράλληλα, το συγκρότημα παρουσίασε το πρώτο δείγμα από τον δίσκο, το δυναμικό post-punk single "Death Destruction Mayhem", συνοδευόμενο από επίσημο βίντεο κλιπ.

Το Tell Me Your Dream αποτελεί το έβδομο στούντιο άλμπουμ των Ceremony και έρχεται να γιορτάσει έμμεσα τα 21 χρόνια πορείας του συγκροτήματος. Για την ηχογράφησή του η μπάντα επανενώθηκε με τον παραγωγό John Reis, ο οποίος είχε αναλάβει και το ιδιαίτερα αγαπητό άλμπουμ τους The L-Shaped Man του 2015.

Σύμφωνα με το συγκρότημα, ο νέος δίσκος περιλαμβάνει δέκα τραγούδια που αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη διαρκή μεταμόρφωση του ήχου τους, ισορροπώντας ανάμεσα στην εκρηκτική hardcore ενέργεια και τις πιο μελωδικές, σκοτεινές post-punk αναφορές που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη περίοδό τους.

Ο τραγουδιστής Ross Farrar περιγράφει το άλμπουμ ως μια αναζήτηση αυθεντικής ανθρώπινης επαφής σε μια εποχή όπου οι σχέσεις μοιάζουν ολοένα και περισσότερο συναλλακτικές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Πες μου το όνειρό σου σε μια εποχή όπου η οικειότητα και η ευαλωτότητα μοιάζουν παραμελημένες. Πες μου το όνειρό σου όταν η αμοιβαιότητα έχει γίνει συμβόλαιο. Πες μου το όνειρό σου όταν σε ρωτούν μόνο τι δουλειά κάνεις».

Μετά τις εμφανίσεις τους στο φετινό Coachella Valley Music and Arts Festival, οι Ceremony ετοιμάζονται να υποστηρίξουν τον νέο δίσκο με εκτεταμένη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 9 Σεπτεμβρίου από το Μόντρεαλ και θα περάσει από μεγάλες πόλεις όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, το Όστιν και το Λος Άντζελες, μεταφέροντας στη σκηνή ένα από τα πιο απρόβλεπτα και έντονα live της σύγχρονης εναλλακτικής σκηνής.