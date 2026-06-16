Οι Space Afrika ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "Quiet Storm" και παρουσιάζουν το "If This Is Hell"

Οι Space Afrika ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ Quiet Storm, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου από την Dais Records.

Ο δίσκος αποτελείται από 13 κομμάτια και διευρύνει ακόμη περισσότερο το ιδιαίτερο ηχητικό σύμπαν του ντουέτου, συνδυάζοντας στοιχεία από trip-hop, jazz, ambient, techno και σύγχρονη κλασική μουσική. Στο άλμπουμ συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Klein, Tony Njoku, RXKNephew και Kelly Moran.

Με αφορμή την ανακοίνωση του δίσκου, οι Space Afrika έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο single "If This Is Hell", στο οποίο συμμετέχει φωνητικά η Deuén, συνοδευόμενο από επίσημο βίντεο.

Ο Joshua Tarelle Reid εξήγησε πως κατά τη δημιουργία του άλμπουμ το συγκρότημα επιχείρησε να επανεξετάσει ζητήματα ταυτότητας, κοινωνικής τάξης και διασποράς μέσα από το πρίσμα διαφορετικών μουσικών ειδών, ενώ ο Joshua Inyang χαρακτήρισε το Quiet Storm ως έναν βαθιά προσωπικό και συναισθηματικό δίσκο, που διατηρεί την ακατέργαστη ειλικρίνεια του σχήματος μέσα σε μια πιο ώριμη και εκλεπτυσμένη συνθετική προσέγγιση.

Το Quiet Storm διαδέχεται το ιδιαίτερα αγαπητό Honest Labour και αποτελεί το δεύτερο άλμπουμ του ντουέτου για τη Dais Records. Ενδιάμεσα, το 2023, οι Space Afrika κυκλοφόρησαν το συνεργατικό έργο A Grisaille Wedding μαζί με τον Rainy Miller.

Με το νέο αυτό κεφάλαιο, οι Space Afrika επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη θέση τους ως ένα από τα πιο ανήσυχα και δημιουργικά σχήματα της σύγχρονης βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής.