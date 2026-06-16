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Οι BIG BRAVE επιστρέφουν με το album “In Grief Or In Hope”

Tο δέκατο κατά σειρά studio project τους συνεχίζει την πορεία μιας από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης πειραματικής και post-metal σκηνής.

Avopolis Team

Ο νέος δίσκος των BIG BRAVE διαδέχεται το περσινό, μάλλον πειραματικό, project OST, ένα άλμπουμ που η μπάντα αποκάλεσε «ένα soundtrack για μια ανύπαρκτη ακόμη ταινία», και το εξαιρετικά επιτυχημένο A Chaos of Flowers του 2024.

Στο φετινό In Grief Or In Hope επιστρέφουν με 10 νέα συνθέσεις σε μία δουλειά που υπογράφεται από την παρουσία του Liam Andrews, στην πρώτη στούντιο ηχογράφηση με αυτόν ως μόνιμο μέλος του συγκροτήματος, δίπλα στη Robin Wattie και τον Mathieu Ball. Από την άλλη, η αποχώρηση της ντράμερ Tasy Hudson οδηγεί το συγκρότημα σε μία ακόμη πιο λιτή προσέγγιση, με τις κιθάρες, το μπάσο και τη φωνή να βρίσκονται στο επίκεντρο του ήχου τους.

Σε δήλωσή της, η τραγουδίστρια και κιθαρίστρια Robin Wattie ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της σύνθεσης αναζήτησε «πιο μελωδικές και άμεσες φωνητικές γραμμές, ενσωματωμένες μέσα στην ένταση των ενορχηστρώσεων και στις αργές μεταβολές των συγχορδιών». Όπως εξήγησε, οι θεματικοί άξονες του δίσκου περιστρέφονται γύρω από τη θλίψη και την ελπίδα, τη ζωή και τον θάνατο, καθώς και τις κοινές εμπειρίες που συνθέτουν την ανθρώπινη ύπαρξη.

Το In Grief Or In Hope βρίσκει τους BIG|BRAVE να εξερευνούν εκ νέου τα όρια του ήχου τους, παραμένοντας πιστοί στην αργή, επιβλητική και βαθιά συναισθηματική προσέγγιση που τους έχει καθιερώσει ως ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης underground σκηνής.

Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο στο Bandcamp.

 

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