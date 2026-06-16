Η Julia Jacklin επιστρέφει με το νέο άλμπουμ "The Gem" και παρουσιάζει το πρώτο single

Η Julia Jacklin ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο The Gem, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου από τη θρυλική 4AD. Πρόκειται για τη διάδοχη δουλειά του ιδιαίτερα αγαπητού Pre Pleasure και την πρώτη κυκλοφορία της Αυστραλής τραγουδοποιού για τη νέα της δισκογραφική στέγη.

Παράλληλα με την ανακοίνωση, η Jacklin έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο single του δίσκου, "Get Away From Me (I Think I'll Love You Soon)", ένα τραγούδι που εξερευνά τη διαρκή ένταση ανάμεσα στην ανάγκη για αγάπη και την επιθυμία για ελευθερία.

«Θέλω να αγαπώ και να αγαπιέμαι, αλλά θέλω επίσης να είμαι ελεύθερη. Η ένταση ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα υπήρξε το κεντρικό ερώτημα της ζωής μου», ανέφερε η ίδια σε συνοδευτικό σημείωμα για το άλμπουμ. «Το The Gem λειτούργησε σαν μεταφορά για όλη τη διαδικασία. Ένιωθα ότι έσκαβα στο σκοτάδι, απλώς εμπιστευόμενη ότι κάπου εκεί θα βρω κάτι.»

Ο τίτλος του δίσκου προέρχεται από το The Gem, μια παμπ και συναυλιακό χώρο στη Μελβούρνη, όπου η Jacklin μετακόμισε το 2017 από το Σίδνεϊ. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε μαζί με την μπάντα της σε έναν χώρο πάνω από το μπαρ, ο οποίος μετατράπηκε προσωρινά σε στούντιο ηχογραφήσεων.

Μετά την κυκλοφορία του δίσκου, η Julia Jacklin θα ξεκινήσει εκτεταμένη περιοδεία σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη, η οποία θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο έως τις αρχές του 2027.