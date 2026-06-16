Ο Johnny Marr ανακοινώνει το νέο άλμπουμ "The Age Of Everything" και παρουσιάζει το single "Spin"

Ο Johnny Marr ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πέμπτου προσωπικού του άλμπουμ με τίτλο The Age Of Everything, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου μέσω της BMG.

Ο πρώην κιθαρίστας των The Smiths συνόδευσε την ανακοίνωση με την κυκλοφορία του πρώτου single "Spin", δίνοντας μια πρώτη εικόνα από τον διάδοχο του Fever Dreams Pts 1–4 του 2022.

Σε δήλωσή του, ο Marr χαρακτήρισε το νέο έργο ως τον πιο λυτρωτικό δίσκο της σόλο πορείας του μέχρι σήμερα. «Ο τίτλος ήρθε σε μένα πολύ νωρίς στη διαδικασία και εξελίχθηκε σε μια ιδέα από την οποία δεν μπορούσα να ξεφύγω. Μου φάνηκε ότι συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο αισθάνονται πολλοί άνθρωποι σήμερα», εξήγησε.

Αναφερόμενος στο νόημα του τίτλου, πρόσθεσε ότι αντανακλά το αίσθημα υπερφόρτωσης που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή, χωρίς όμως να αποτελεί απαραίτητα μια απαισιόδοξη διαπίστωση. «Υπάρχει μια αίσθηση κατακλυσμού που προκαλείται από την τεχνολογία, αλλά αν το δεις διαφορετικά, υπάρχει επίσης μια αίσθηση δυνατοτήτων», σημείωσε.

Το The Age Of Everything γράφτηκε στο Λονδίνο και ηχογραφήθηκε στο Μάντσεστερ, αφού ο Marr ανέπτυξε μεγάλο μέρος του υλικού ζωντανά κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην ανατολική ακτή της Βόρειας Αμερικής. Σύμφωνα με το συνοδευτικό δελτίο Τύπου, ο δίσκος αποτυπώνει την ενέργεια και τις αντιφάσεις της γενέτειράς του, του Μάντσεστερ, ενώ περιγράφεται ως ένα έργο «κοφτερό, γρήγορο και δυναμικό, γεμάτο ιδέες και δυνατότητες».

Με δέκα νέα τραγούδια και το χαρακτηριστικό κιθαριστικό του στίγμα στο προσκήνιο, ο Johnny Marr δείχνει έτοιμος να συνεχίσει μια δημιουργική πορεία που τον έχει αναδείξει σε μία από τις πιο ανήσυχες και συνεπείς μορφές της βρετανικής εναλλακτικής μουσικής.