Το Deezer λανσάρει εργαλείο ανίχνευσης AI μουσικής στις playlists 20 διαφορετικών πλατφορμών

Το Deezer παρουσίασε ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που ανιχνεύει τη μουσική που έχει παραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (inception, ε;), το οποίο μπορεί να αναλύσει playlists από 20 διαφορετικές πλατφόρμες streaming, μεταξύ των οποίων τα Spotify, Apple Music, YouTube Music και SoundCloud. Η υπηρεσία, που διατίθεται δωρεάν και υποστηρίζει 27 γλώσσες, σύμφωνα με το Deezer, λειτουργεί με ακρίβεια σε ποσοστό άνω του 99%, καθώς εντοπίζει τα χαρακτηριστικά «ίχνη» που αφήνουν πίσω τους τα συστήματα παραγωγής μουσικής μέσω AI.



Ο διευθύνων σύμβουλος του Deezer, Alexis Lanternier, δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται στην πρωτοπορία της διαφάνειας γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα καμία άλλη εταιρεία δεν έχει ακολουθήσει αντίστοιχη πρακτική. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί στους ακροατές η δυνατότητα να γνωρίζουν εάν στις προτάσεις ή στις προσωπικές τους playlists περιλαμβάνεται μουσική που έχει δημιουργηθεί με AI.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία, το 43% των χρηστών που μεταφέρθηκαν στο Deezer από άλλες υπηρεσίες streaming είχαν στις playlists τους τραγούδια που είχαν δημιουργηθεί με τη χρήση AI, ενώ το 80% των χρηστών θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα κομμάτια θα πρέπει να επισημαίνονται ως τέτοια. Η ανακοίνωση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία το υλικό τεχνητής νοημοσύνης στις μουσικές πλατφόρμες αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Το Deezer αποκάλυψε πρόσφατα ότι το 44% των νέων μουσικών αρχείων που ανεβαίνουν καθημερινά στην υπηρεσία είναι προϊόν ΑΙ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 75.000 κομμάτια την ημέρα! Για λόγους σύγκρισης, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 28% τον Σεπτέμβριο του 2025 και μόλις 10% στις αρχές του 2025.

Παράλληλα, έρευνα του Deezer που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Νοέμβριο έδειξε ότι το 97% των συμμετεχόντων δεν μπορούσε να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα σε μουσική που δημιουργήθηκε από ανθρώπους και σε μουσική τεχνητής νοημοσύνης.



Η συζήτηση φυσικά στη μουσική βιομηχανία έχει ανάψει, με πλατφόρμες και δισκογραφικές εταιρείες να αναζητούν τρόπους διαχείρισης ενός φαινομένου που επηρεάζει ολοένα και περισσότερο το σύγχρονο μουσικό οικοσύστημα.

